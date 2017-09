Zájmové kroužky děti rozvíjí, ale pozor na přetěžování!

Dolní Čermná /Píšete nám/ - K létu patří soustředění. To ví i pěvecký soubor Jitřenka z Dolní Čermné, který nakonec místo do plánovaného Splitu vyrazil o prázdninách na soustředění do slovenských Roháčů. „Ubytování jsme měli po celou dobu v Habovce, což byla paráda, protože jsme to měli všude blízko do hor, na koupání i za kulturou,“ říká Věra Hejlová. Soubor se podíval na Roháčská plesa, do termálního centra v Oravici, absolvoval horskou túru a nakonec navštívil Oravský hrad.