Žáci z Jiráskovky pomáhají Bruselu

Napsali jste nám

Ze semináře o sbírce Europeana v Bruselu. Foto: archiv školy

Lanškroun - Europeana je evropská umělecká sbírka, která čítá přes padesát milionů obrazů, nahrávek, videí, knih, filmů a dalších artefaktů. Poselstvím tohoto webového prostředí je navázat na bohaté dědictví Evropy a usnadnit lidem přístup k němu, ať už pro pracovní využití, pro učení nebo jen pro zábavu.

A právě k prověření využití této stránky ve školách se zavázalo dvacet učitelů z deseti evropských zemí. Mezi dvěma českými školami byla díky eTwinningové aktivitě vybrána i Základní škola A. Jiráska 139, která se zúčastní pilotování projektů vytvořených přímo v Bruselu. „Navštívila jsem první seminář, na kterém nám byla Europeana představena. Zjistili jsme, jak s ní pracovat, jaké jsou podmínky volného užívání uměleckých děl a vyzkoušeli jsme si první projekty," popsala Martina Teichmannová, která byla do projektu vybrána a pokračovala: „V Bruselu nám byly také prezentovány nové aplikace, které pracují s uměleckými díly. Ty bych nyní chtěla představit svým kolegům a společně je vyzkoušíme i s dětmi. Myslím, že se jim budou líbit, neboť s obrazy pracují velmi zábavně, ale přitom nutí k zamyšlení." V prvním kole testování stránek Europeana má dojít k osvojení práce s tímto webovým prostředím. Druhým jarním úkolem učitelů bude testování lekcí, připravených mezinárodní skupinou lektorů. „Jsem moc ráda, že jsem se do projektu mohla zařadit. Je to pro naši školu velmi prestižní záležitost a zároveň výborná příležitost přiučit se něčemu novému a navázat mezinárodní kontakty podobně smýšlejících kolegů," shrnula závěrem učitelka prvního stupně Martina Teichmannová. Monika Dušková