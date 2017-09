„Záchranářem chci být od tří let,“ říká sedmák Adam. Objel už tři základny

Choceň - Ačkoli na rozhodování o své profesi má ještě dost času, žák sedmé třídy Základní školy Mistra Choceňského v Chocni Adam Kruml má jasno: od útlého dětství obdivoval sanitky, lékaře i jejich rychlé rozhodování a jeho snem je stát se záchranářem.

Nezůstává ale jen u snění a dětských her, letos už navštívil tři základny zdravotnické záchranné služby. Jednou z nich byla i ta ve Vysokém Mýtě.

Když ve třech letech od Ježíška dostal místo vysněné nemocnice jinou stavebnici, skoro to obrečel. „Ale hned po Vánocích mi přišel balíček s tou mojí vysněnou,“ vzpomíná Adam Kruml, který si s ní tehdy vydržel hrát hodiny. „Po celém bytě byly různé nehody, kde hasiči vyprošťovali, policie vyšetřovala a záchranáři ošetřovali a převáželi do nemocnice,“ usmívá se školák, kterému samozřejmě neunikají ani aktuální seriály z lékařského prostředí.

Hry nahradilo vytváření stránek simulujících tuto problematiku. O těžkém údělu záchranářů si ale nedělá iluze. „Prioritou je zachráněný život. Někteří lidé si bohužel myslí, že to, co záchranáři dělají, je málo. Ale opravdu se snaží vždy pacienta zachránit a dělají všechno, aby přežil,“ říká Adam a přidává i svou osobní zkušenost: „Jednou jsem volal babičce zdravotnickou záchrannou službu, když jí tekla proudem krev z nosu a nešla vůbec zastavit.“

Adam Kruml už navštívil i základny zdravotníků, naposledy tu ve Vysokém Mýtě. „Pozval mě kamarád z Facebooku, který je záchranářem. Ukázal mi sanitku, podrobně mi ji popsal, povyprávěl o práci záchranáře a dovolil mi ji nafotit,“ popisuje a rozpovídá se také o návštěvě heliportu v Hradci Králové, kde se podíval i do skutečného záchranářského vrtulníku.

„Dozvěděl jsem se třeba, že vrtulník musí po nahlášení zásahu vzlétnout do dvou minut. Vše je perfektně zorganizované. A zaujalo mě i to, že lékařské brašny jsou identické, včetně vybavení přihrádek, aby pak lékař hned věděl kam sáhnout a zbytečně nehledal ten určitý lék, který zrovna potřebuje,“ vypráví s nadšením Adam.

„Zatím jsem byl na třech domluvených návštěvách a udělalo mi to hroznou radost. Obdivuji to, že i přes takto náročnou práci mají záchranáři smysl pro humor, jsou usměvaví a přátelští,“ přibližuje s tím, že by se rád podíval na další základny.

Každý má svůj životní sen. O tom není pochyb. Ten Adamův je jasný. „Mým snem, který je pochopitelně nesplnitelný, protože i na zdravotnické záchranné službě jsou přísné předpisy, je projet se záchrankou ke skutečnému případu. Snad si jej splním jako dospělý, kdy záchranářem budu já,“ vyslovuje nahlas své přání.