Za zvuku kovadliny letos podruhé zavoní domácí chléb

Sopotnice - V sopotnické obecní peci se chléb peče sedmkrát do roka, a to od roku 2010. K ní brzy přibude i sušička na ovoce. Své premiéry by se mohla dočkat už letos.

Pečení chleba v Sopotnici. Foto: Deník/Karel Pokorný

Letos už podruhé ovládne obec s bezmála tisíci obyvateli tradiční pečení chleba. Místní si ho ve svých kalendářích zaškrtávají už od roku 2010, to sobotní je navíc spojeno s třetím ročníkem Kovářského sympozia. Program je víc než nabitý - kdo přijde, uvidí například kování koní nebo výstroj a výzbroj napoleonských vojáků. Pec v Sopotnici každoročně rozpalují zhruba sedmkrát do roka a při každém pečení v ní upečou bezmála 200 bochníků poctivého chleba. Sní se všechen. „A ještě chybí," směje se starosta a člen spolku Pecen Jan Antušek. Tradice se podle něj udržuje hlavně opakováním. Kovářské sympozium se koná v Sopotnici už potřetí a taktovky se i letos ujmou mistři Josef Cabalka a Jan Celer. „Každý z kovářů bude zhotovovat část výplně do kované mříže a samozřejmě i děti si budou moci pod dohledem zkušených matadorů zkusit ukovat třeba hřebík," nastiňuje starosta. Program začíná v 11 hodin, na místě bude i ukázka kování na bucharu z roku 1951 a také kulturní program – vystoupí bubeníci 18. řadového pěšího pluku, Harmonic Music či Bladex. A od 22 hodin vypukne noční kování. Mají další smělé plány Aby tradice v Sopotnici vzkvétala, mají místní v hlavě další plány. Chtějí dobudovat sociální zařízení a při té příležitosti by měla vzniknout sušička na ovoce. „V sezoně si budou moci přinést ovoce lidé nebo jej nakoupíme, usušíme a pak se bude moci prodat třeba na vánočním jarmarku naší školy," nechává nahlédnout do plánů Jan Antušek s tím, že první várka ovoce by se mohla sušit už letos. „Uvidíme ale, jak to všechno stihneme," podotýká závěrem. Scházejí se u guláše i jabkanců Orlickoústecko - Vaření, pečení, smažení… Akce s podtitulem jídla jsou oblíbené po celé republice a i na Orlickoústecku si jich celá řada ve svých obcích vybudovala tradici. O víkendu se například v Lukové uskuteční už 31. ročník turistického pochodu Lukovský mandel, jehož součástí je už podruhé soutěž Lukovský pecen. Posuzovat se budou tři kategorie - chléb, sladká bábovka a slaná bábovka. „Porotou bude veřejnost, tedy návštěvníci pochodu," informují organizátoři s tím, že pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny. A co mají společného Přívrat a Třebovice? V obou obcích nedaleko od sebe o prázdninách pořádají soutěž ve vaření kotlíkového guláše, přívratský Guláš fest letos 26. srpna napíše svou sedmou kapitolu a kromě toho je v plánu i ochutnávka 10 vzorků regionálních piv a soutěž o nejchutnější skládanou kynutou buchtu. V Třebovici se Gulášobraní uskuteční pátý ročník 5. srpna. Další neopomenutelnou akcí je českotřebovská Jabkancová pouť, ta letos připadá na 18. listopadu.

Autor: Iva Janoušková, Redakce