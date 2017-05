Z technických dílen v Perle sešlo, město nezískalo dotaci

Ústí nad Orlicí - Areál zkrachovalé textilky Perla 01 v centru Ústí nad Orlicí projde letos viditelnou proměnou. Připravuje se rozsáhlá demolice továrních hal, která udělá místo novému domu dětí a mládeže a umožní rozšířit bezplatné parkování.

Ilustrační fotografie.Foto: Adam Faltus

Příležitost dostanou podnikatelé a zelenou dostal i záměr přesunout do Perly ateliéry a dílny uměleckoprůmyslové školy. Naopak naplněn nebude záměr vybudovat zde Centrum rozvoje, na který město nezískalo potřebné dotace.

Mělo jít o vybudování a vybavení dílen v jedné z rekonstruovaných továrních hal, které by se zaměřily na technické vzdělávání mládeže. Osloveni byli partneři projektu, scházela se kreativní skupina. „Původně avizované dotace, které by umožnily vznik Centra rozvoje, byly výrazně redukovány. Zastupitelé města Ústí nad Orlicí považují takovou dotační podporu za nedostatečnou a neefektivní v porovnání s očekávanými investičními a provozními náklady," informoval starosta města Petr Hájek.

V menším měřítku, ovšem technické dílny nakonec v Ústí vzniknou, vybuduje je totiž jedna z místních škol.

Jde o Základní školu Bratří Čapků, která byla úspěšná s projektem „Do it yourself – sdílená veřejná dílna". Veřejné technické dílny budou sloužit nejen žákům školy, ale přístup do nich bude mít i veřejnost.

Podle vedení školy místo, kam by během výuky i volnočasových aktivit mohli zavítat jak žáci a studenti, tak i jejich rodiče a prarodiče, město a potažmo i celý region dlouhodobě postrádá. Dílny se budou budovat během prázdnin, jejich slavnostní otevření se předpokládá na začátku září. „Stane se součástí oslav čtyřicátého výročí otevření naší základní školy," dodal ředitel ZŠ Martin Falta.

Oživování zkrachovalé textilky uprostřed města pokračuje. Chystá se demolice továrních hal, na dodavatele demoličních prací město vypsalo výběrové řízení. „Termín je stanoven na září 2017 až únor 2018," uvedl ústecký starosta Petr Hájek. Demolice se netýká administrativní budovy, ta má být po etapách rekonstruována a nabídnuta k podnikání. Připravuje se také stavba nového domu dětí a mládeže s tělocvičnou, kterou bude vedle DDM využívat na tělocvik i základní škola. Předpokládané náklady činí 54 milionů, náklady ponese město. Pardubický kraj se pokusí na přesun ateliérů umprumky ze Špindlerovy ulice do Perly získat dotace z evropských fondů.

Továrna zkrachovala v roce 2009, o rok později ji koupilo město za 30 milionů korun.