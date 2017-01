Z ptačí chřipky strach nemají

Orlickoústecko – Na území České republiky se skoro po deseti letech potvrdila aviární influenza neboli ptačí chřipka. V minulosti byl potvrzený první výskyt tohoto vysoce patogenního viru v chovu ZOD Zálší v Tisové u Vysokého Mýta.

Likvidační a dezinfekční práce v ohnisku nákazy ptačí chřipkou.

Během několika dalších týdnů pak udeřila nákaza znovu. Za oběť jí v okrese padly stovky tisíc kusů chovné a domácí drůbeže. Chovatelé byli zdrcení, s virem se však tehdy jinak bojovat nedalo. Nyní malochovy i velké drůbežárny přijímají potřebná opatření, aby se situace neopakovala. „Holuby máme ve voliérách uzavřeny již od podzimu a vypouštíme je zase až na jaře. Děláme to tak odjakživa a ptáky máme zdravé," uvádí Pavel Bumbalík, člen Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů v Mladkově. I velké líhně kuřat se umí před nákazou bránit. Například firma Mach, která vlastní i chovy a odchovy na území okresu, dodržuje veškerá veterinární nařízení. Na všech farmách panuje přísná hygiena, je zde zákaz vstupu v běžném oblečení, vše je kryté a veškeré ptactvo mají v uzavřeném chovu.

Víte, že…

u domácí drůbeže virus propukne většinou po kontaktu s infikovaným vodním ptactvem? Nakažení ptáci vylučují virus ve vysokých koncentracích trusem a také nosním a očním sekretem.

Největší kontaminace pochází od divokých ptáků, díky uzavřeným chovům na všech farmách se vyvarujeme případné nákaze naší drůbeže," uvádí zaměstnankyně firmy Mach.

CHRÁNĚNÍ EXOTI

Pečlivě chráněno je před nákazou exotické ptactvo z voliér v zámeckých zahradách v Letohradu. Protože jde o papoušky z jižních zemí, kteří potřebují teplo, na začátku zimy chovatelé venkovní voliéry uzavírají a ptáky chovají ve vytápěných ubikacích. Nemohou tak přijít do styku s venkovním ptactvem. O papoušky se stará určitý okruh lidí, ti si před vstupem do ubikací vyčistí boty. „Pokud by se nákaza přiblížila, ještě opatření zpřísníme," dodal předseda Klubu chovatelů exotického ptactva v Letohradu Zdeněk Tomka.

NÁKAZA SE ŠÍŘÍ DÁL

První výskyt byl dle Státní veterinární správy zaznamenán u několika desítek kusů drůbeže ve smíšeném malochovu v Moravském Krumlově, dále u labutí v blízkosti města Ivančice a den poté i v malochovech v blízkosti nálezu uhynulých labutí. 3. ledna bylo jasno: ministr zemědělství Marian Jurečka oznámil, že ptačí chřipka se do České republiky vrátila! Na východě Čech jsou na pozoru na Náchodsku, v polském městečku Kudowa Zdrój pouhý kilometr od českých hranic byla v pondělí vybita drůbež – na jedné farmě v okolí se totiž v uplynulém týdnu virus potvrdil. Některé obce v sousedním Královéhradeckém kraji proto „spadly" do ochranného pásma a další do pásma dozoru. Také Pardubický kraj je obezřetný a podle hejtmana Martina Netolického nelze vyloučit, že se ohnisko neobjeví i zde. Podle jeho slov je kraj na případné rozšíření viru H5N1 připraven.

Ptačí chřipka byla v roce 2007 velkou ránou pro všechny dotčené chovatele i zemědělská družstva. Ve středu 20. června 2007 okres a poté i celou republiku zasáhla zpráva, že byl v tehdejším chovu ZOD Zálší v Tisové potvrzen vysoce patogenní virus ptačí chřipky. Během pár týdnů pak udeřila ještě v Noříně, Netřebech a Kosoříně. Práce armády, hasičů a veterinářů v oblasti připomínala manévry, které na svých snímcích zachytil i tehdejší fotograf Orlického deníku Petr Wagenknecht. Jeho série fotografií z vybíjení drůbeže v Tisové zaujala i porotu prestižní soutěže Czech Press Photo 2007, která ji ocenila třetím místem v kategorii Aktualita. „Byla to výjimečná situace i pro mě, nikdy jsem nic podobného nefotil. Spousta emocí na každém kroku. Chtěl jsem je zachytit: emoce, které lidem v tu chvíli ovládly život," podotkl tehdy fotograf.