Vysokomýtské souznění nabídlo spoustu pozitivní energie

Vysoké Mýto - Strhující finále měl 8. ročník Vysokomýtského souznění, které ve čtvrtek 26. ledna večer společně pořádala Základní škola a Praktická škola Svítání se Základní uměleckou školou ve Vysokém Mýtě. Akce, jejímž cílem je propojit děti i dospělé lidi se zdravotním postižením a nadané žáky ze „zušky", vyvrcholila energií nabitým vystoupením muzikoterapeutického sboru školy Svítání Mlima Jua.

8. ročník Vysokomýtského souznění.Foto: Tomáš Kubelka

Skvělou atmosféru však během večera pomohla ve zcela zaplněném sále vytvořit celá řada působivých tanečních a hudebních vystoupení. Žáci „zušky" a klienti školy Svítání tak znovu dokázali zbořit různé mýty a bariéry a stali se tak jednoznačně hlavními hvězdami programu.

„Jsem vděčná za to, že si tato akce našla ve Vysokém Mýtě své místo. Souznění všichni potřebujeme. Každý se ve svém životě snaží hledat ty správné libozvučné akordy, ale ne vždy se to daří. Kdy jindy než na začátku roku je ta správná doba popřát všem, aby ladily co nejvíc," konstatovala ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání Miluše Horská, která je zároveň první místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

„Velmi nás těší, že se Vysokomýtské souznění koná právě v našich prostorách. Jde o oslavu nového roku v harmonii radosti, umění a dobré nálady," sdělila ředitelka vysokomýtské základní umělecké školy Iva Vrátilová.

„Vysokomýtské souznění je akce, která má smysl, divákům se líbí a zároveň jim něco dává," zdůraznil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

„Na místo činu" se po letech vrátila moderátorka a reportérka České televize a Česká Miss World 2012 Linda Bartošová. Ta na zdejší „zušce" studovala sólový a sborový zpěv. „Jsem moc ráda, že jsem se mohla vrátit zpět. Vysokomýtské souznění je moc pěkná akce, byla jsem z ní opravdu nadšená. Je dobře, když se nestaví zdi mezi jakýmikoliv skupinami ve společnosti," zdůraznila Linda Bartošová.

Také poslanec Augustin Karel Andrle Sylor si akci jako bývalý pedagog viditelně užíval. „Jako pedagog jsem musel být přísný, ale vyplatilo se to," přiblížil svůj recept nynější poslanec, který jako trenér vychoval řadu úspěšných juniorských reprezentantů v plavání.

Vůbec poprvé na Vysokomýtské souznění zavítal radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr. „Název akce je velmi trefný," kvitoval Ladislav Valtr to, jak spolu ladila vystoupení postižených dětí i dospělých ze školy Svítání s nadanými žáky „zušky".

„Máme velkou radost z toho, že Vysokomýtské souznění bylo nominováno na Výroční ceny města Vysokého Mýta. Věříme, že i ten letošní ročník byl pro jeho návštěvníky příjemným a inspirativním zážitkem a že tu načerpali spoustu pozitivní energie do roku 2017," prohlásila zástupkyně ředitelky Základní školy a Praktické školy Svítání Markéta Hujerová.