Vyšívárna teď slouží jako parket

Žamberk – Poslední vlněná sukna tu vznikla v roce 2007, Vonwillerova továrna v žamberské části Polsko ale neusnula na dlouho. Před více než šesti lety se dostala do hledáčku nadšenců, kteří založili spolek Muzeum starých strojů a technologií a postupně začali bývalou Mosilanu vracet zpátky do života.

Elektroswingový ples v Žamberku.Foto: Tomáš Vodička

„Jedinečný koncept kulturního centra s přidanou hodnotou, kdy samotné exponáty muzea tvoří kulisy akcí, máme v hlavě již několik let," přiznal předseda spolku Michal Bednář.



O tom, že nadšenci nezůstávají pouze u slov, svědčí více než čtyři roky fungující expozice motorismu a stabilních strojů, zprovozněná kolejnička, po které se při dnech otevřených dveří vozí nejen děti okolo továrny, a nebo výtah opravený díky Burze filantropie. V sobotu tu navíc pokřtili i kompletně rekonstruovaný sál – kdysi vyšívárnu – který zdobí stylový bar, nová podlaha i nové osvětlení. Organizátoři jej v sobotu otevřeli jazzovým a swingovým koncertem X-tetu Víta Fialy v doprovodu jazzového zpěváka Lee Andrew Davisona a účastníci si zážitek nemohli vynachválit.



I další plány spolku jsou však smělé – zbylé prostory se mají dočkat rekonstrukce díky společnému projektu

s polskými městy Jaworzyna Śląska a Dzierżoniów, kde chtějí rekonstruovat železniční depo. Projekt však v prvním kole kvůli formálním nedostatkům neuspěl, v březnu ho tedy čeští a polští účastníci podají znovu. Spolek v něm žádá o zhruba 1,5 milionu eur.



Starosta Žamberku Jiří Dytrt zavzpomínal na dobu, kdy za ním Michal Bednář se svým kolegou a s plány v ruce přišli poprvé. „Koukal jsem na ně s vykulenýma očima," přiznal starosta a dodal, že už tehdy ho záměr nadchl. Radnice letos z rozpočtu vyčlenila šest milionů korun na opravu nedalekého mostu a vytvoření parkoviště. Spolek pak chce navázat úpravou prostoru před továrnou, ve kterém by měli nabídnout návštěvníkům oddech i relax. A to nejen při oblíbených dnech otevřených dveří, které se budou letos konat v květnu a září, ale třeba při elektroswingovém plese, který se v Mosilaně uskuteční 25. února.