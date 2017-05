Vyřazený klavír rozezní náměstí

Vysoké Mýto - Turisté, kteří zavítají do centra Mýta, si mohou zabrnkat na klavír. Z iniciativy místní „zušky" bylo do altánu na Náměstí Přemysla Otakara II. přesunuto staré křídlo, které původně sloužilo v městské galerii. Podle slov ředitelky „zušky" Ivy Vrátilové tu zůstane až do zimy.

Piano. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Bude zamčeno, klíč bude v Turistickém informačním centru," dává radu těm, kteří by si chtěli zahrát. U klavíru se bude hrát i v úterý 30. května, kdy se v Mýtě koná happening tamní ZUŠ. Škola svou činnost představí od 10 do 15 hodin.

