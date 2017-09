Pardubický kraj - K začátku školního roku patří, zejména u prvňáčků, nákup nových školních potřeb.

Výbava prvňáčka stojí tisíce. Některým pomáhá charita.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ne všechny rodiny si však mohou dovolit drahé sešity a další pomůcky nakoupit. Právě jim pomáhá Oblastní charita Pardubice.

„Aktuálně poskytujeme školní potřeby pro pětapadesát uživatelských rodin Služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charity Pardubice,“ uvedla vedoucí střediska Sanace rodiny Oblastní charity Pardubice Karolína Šilarová.



RODINÁM V NOUZI MĚSTO NEPŘISPÍVÁ

Dodala, že pardubická charita poskytuje pomoc při vybavování prvňáčků i klientům Úřadu práce nebo Magistrátu města Pardubic. „Poptávka rodin po potřebách je ale vyšší než nabídka od dárců,“ poznamenala Šilarová.



Samotné město, se kterým charita spolupracuje, se na podpoře prvňáčků z rodin v hmotné nouzi nepodílí. „Nemám informaci, že bychom se finančně podíleli na nákupu školních pomůcek pro děti z potřebných rodin,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.



V tuto chvíli v pardubické charitě mají k dispozici pět krabic plných potřeb. Jsou mezi nimi zejména výtvarné potřeby jako voskovky, štětce a lepidla, ale také kalkulačky nebo pravítka. „Největší nedostatek máme boxů na svačinu, stíratelných tabulek nebo desek na čísla a písmenka,“ popsala situaci Šilarová.



Charita, která sbírku pro prvňáčky pořádá již po několikáté, tak ocení jakýkoliv příspěvek od dárců.



NEJDRAŽŠÍ JE AKTOVKA A VÝTVARNÉ POTŘEBY

Ceny některých školních potřeb mnoho rodičů překvapují. „Ze školy jsem už skoro patnáct let pryč. Proto mě překvapilo, kolik dnes stojí například tempery nebo desky na písmenka,“ řekla Klára Odehnalová, jejíž syn letos nastupuje do první třídy.



„Když nepočítám školní aktovku, do které jsme se s manželem rozhodli investovat víc peněz, tak všechny ostatní potřeby vyšly asi na tři tisíce korun,“ odhadla Odehnalová. Nejdražší podle ní byla výbava na výtvarnou výchovu. „Nedošlo mi, že je potřeba například i kelímek na vodu nebo několik různých druhů štětců,“ dodala maminka. Tím výdaje za prvňáčka nekončí. Do rozpočtu rodinám zasáhnou i obědy, kroužky nebo škola v přírodě.

Kolik stojí výbava pro prvňáčka?

Školní aktovka: cca 1500 Kč

Výtvarné pomůcky: 1200 Kč

Penál: 400 Kč

Pastelky: 91 Kč

Pero: 229 Kč

Tužky: 45 Kč

Ořezávátko: 21 Kč

Sešity A4: 48 Kč (6 kusů)

Sešity A5: 42 Kč (6 kusů)

Obaly na sešity: 6 Kč

Desky na sešity: 87 Kč

Nůžky: 57 Kč

Potřeby na tělocvik: 740 Kč

Bačkory: 180 Kč

Box na svačinu: 195 Kč

Výčet školních pomůcek ukazuje běžnou výbavu prvňáčka. Ceny jsou orientační.



Karolína Bulisová