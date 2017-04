Volný městský byt? Prázdný většinou dlouho nezůstane

Orlickoústecko, Svitavsko - Na volný byt o dvou místnostech přijde ve Svitavách až pětatřicet žádostí. O uvolněné byty je ale bleskový zájem takřka všude.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Kdo židli má, ten bydlí," praví ve své písni Jiří Suchý. Ne každý ale zvolí cestu vlastního bydlení, řada lidí využívá nájmu. Byty pronajímají i jednotlivá města, takřka ve všech oslovených jsou ale kapacity plné a pokud se městský byt uvolní, prázdný dlouho nezůstane.

Cena se točí okolo 50 korun za metr

Například v Litomyšli nyní evidují 113 žádostí o městský byt. „Město Litomyšl přiděluje byty pouze v případě jejich uvolnění současným nájemcem, výše nájemného je většinově stanovena na padesát korun za metr čtvereční za měsíc," informoval mluvčí města Michele Vojáček.

Stejnou cenu má i Žamberk či Česká Třebová, i tady je ale plno. Českotřebovský bytový fond čítá zhruba čtyři stovky bytů a dělí se do tří kategorií – běžné byty, sociální bydlení (se sníženou cenou nájmu) a bydlení v domě s pečovatelskou službou. Právě u posledně zmíněného poptávka významně převyšuje nabídku. U běžných bytů je vyvážená.

„Na uvolněný byt se většinou přihlásí jeden až dva zájemci," upřesnil vedoucí odboru majetku města Jiří Smrčka a dodal, že občas bývá i problém nájemníka vybrat. Situaci ve městě ale vnímá jako poklidnou. V případě, že se poptávka výrazně zvýší, je možné zřídit dalších osmdesát bytů v bývalém hotelovém domu na Novém náměstí. „Město také zlepšuje stav bytů v takzvaném Červeňáku, kde se postupně byty rekonstruují, aby splnily požadované nároky," dodal.

Městské byty v Žamberku prošly před sedmi lety „bytovou privatizací", město tehdy prodalo polovinu ze šesti stovek zrekonstruovaných bytů. Městu zůstalo sto bytů, z nichž je část v penzionu pro seniory a část slouží sociálně potřebným občanům.

„Všechno je obsazeno," uvedl starosta Jiří Dytrt a dodal, že cena se nyní po několika letech zvedla ze 44 korun na 50 korun za metr čtvereční.

Zmíněných 44 korun za metr čtvereční si v průměru zaplatí lidé žijící v městském bytě v Letohradu. Tady město pronajímá 242 bytů, z toho 41 v Domu s pečovatelskou službou a aktuálně je volných šest bytů, které jsou v rekonstrukci a po jejím dokončení budou obsazeny.

Svitavy: Nejvíc se žádá o dvoupokojové byty

Ve Svitavách činí nájemné 50 – 55 korun za metr čtvereční. Ani tady není volný byt dlouho prázdný. „Každý byt, který je vrácen stávajícím nájemcem zpět k dispozici městu, je v souladu se směrnicí rady města neprodleně obsazen z pořadníku nebo výběrovým řízením novým nájemcem. Po dobu nezbytně nutnou zůstávají neobsazeny pouze byty vyžadující větší opravy nebo celkovou rekonstrukci," potvrdila Alena Tomášková ze svitavského odboru rozvoje města. „Největší zájem je o byty velikosti 2+kk či 2+1. V případě vypsaného výběrového řízení na byt této velikosti se hlásí do výběrového řízení v průměru 30 – 35 zájemců o získání nájmu bytu," doplnila.

V Jevíčku za loňský rok přidělili šest městských bytů. „Město Jevíčko vlastní celkem 150 bytů. Razíme politiku oprav bytů, které se uvolní, aby tyto byly novým nájemníkům předány ve velmi dobrém standardu," podotkl starosta Miroslav Šafář. Cena za metr čtvereční se tu liší podle stavu bytu – nezrekonstruovaných bytů je to 32 – 45 korun, u zrekonstruovaných pak 55 korun.

Pro ty, na které se nedostane v městských bytech, je další variantou sáhnout po bytě soukromého pronajímatele. Nabídka se na internetu najde téměř v každém městě.

Zatím na papíře

Orlickoústecko, Svitavsko - 187 žádostí o městský byt. Tolik aktuálně eviduje poličský městský úřad, který zveřejnil konkrétnější informace k výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova. Vznikne tu 48 nových bytů ve dvou bytových domech, hotovo má být do června příštího roku. Polovina bytů bude k nájmu, druhá polovina k prodeji, ceny by se podle informací mluvčí města Naděždy Šauerové zatím orientačně měly pohybovat v případě nájemného v rozmezí 80 – 100 korun za metr čtvereční, v případě prodeje 25 tisíc korun za metr čtvereční.



Nové bytové domy by měly vyrůst i v Lanškrouně. Postavit je má developerská společnost, zastupitelé na svém březnovém zasedání schválili prodej smlouvy. „Společnost je připravena postavit bytový dům v ulici T. G. Masaryka v sousedství bytových domů Rezidence Marci. V lokalitě Za Střelnicí II. má v úmyslu zrealizovat výstavbu rodinných, řadových a bytových domů," uvedl již dříve starosta Lanškrouna Radim Vetchý. Vzniknout by tu mohlo více než padesátý nových bytů.



Podobný cíl mají i v Letohradu, a to v lokalitě Nad Bažantnicí. V červnu tu dokončí infrastrukturu a lidé budou moci začít na svých pozemcích stavět. Vedle pozemků pro rodinné domy, kterých je prodáno víc než polovina, tu mají vyrůst řadové a bytové domy. „V současné době jednáme s developery, kteří by měli zájem domy postavit a byty rozprodat," řekl starosta Letohradu Petr Fiala.