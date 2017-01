Volejbalová celebrita skončila ve vazbě

Helvíkov – Je to příběh jak vystřižený ze života řady dalších českých celebrit, které pověsily povolání na hřebík a daly se na podnikání. Nejdřív luxus a pře-pych, poté stíhání a soudy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Milan Jaroš

V kauze reprezentační volejbalové legendy Bronislava Mikysky, který má kontroverzní rezidenci v Helvíkově u Anenské Studánky na Orlickoústecku, probíhá současné dějství u ostravského krajského soudu. Mikyska tu sedí ve vazbě s dalšími sedmi lidmi, obviněnými z daňových podvodů za 360 milionů korun. Hlavou gangu je známý lobbista Martin Dědic.



Helvíkov však Mikyska díky svým skoupeným majetkům změnil v minulých letech k nepoznání. Z chátrajících ruin se stala skvějící se stavení, ze zarostlých luk jsou pastviny s ovcemi či sady. Jeho nová rezidence je však zatím nezkolaudovaná a okolní rybníky nejspíš bez patřičných povolení.

Kontroverzí vzbudil Mikyska mezi místními víc než dost a někteří mu přes zkrášlení vsi nemohou přijít na jméno.



„Choval se jak nabob. Můžu všechno, protože mám peníze a stojí za mnou právníci. Choval se, jak kdyby mu tady všechno patřilo," říká o Mikyskovi jedna sousedka, která je zároveň zastupitelkou obce.



NABOB, NEBO POHODÁŘ?

Měla s ním i osobní výstup, kdy s ním chtěla řešit silnici zašpiněnou od Mikyskou najatých stavebních strojů, ale ten ji prý odbyl nevybíravým způsobem.



„Řval na mě, že zdržuju lidi od práce a že na mě zavolá policii," vzpomíná.



Mikyska sem podle ní jezdil s rodinou na víkendy, s místními se moc nestýkal a velmi dbal na to, aby na jeho louky nevstoupila cizí noha. Někteří místní se zase chlubí, že viděli do Mikyskovy přepychové rezidence přijíždět i vysoká pražská esa z politiky.



Mnohem lepší názor na Mikysku má jeho přímý soused, taktéž zastupitel, Miloš Doleček. „Je to normální chlap. Je pravdou, že hodně stavěl na svých penězích, že díky nim může všechno, ale jinak to byl pohodový a nekonfliktní člověk," řekl Doleček.



Úředníci ale dodnes řeší například Mikyskovy rybníky, které ve vsi zřídil. Zdá se totiž, že je postavil načerno. Aspoň si to myslí starosta obce Jaroslav Paar.



Už od září tak leží na spádovém Městském úřadě v Lanškrouně starostova žádost o prověření záležitosti, ale zatím bez odezvy.

„Ano, náš referent to trošku zanedbal," připustila vedoucí odboru životního prostředí lanškrounské radnice Petra Juřinová. „Čekáme teď na počasí vhodné k místnímu šetření. Toho se ale vedle nás musí zúčastnit i stavební úřad a také odbor dopravy. Není totiž zřejmé, zda se jedná o stavbu či vodoprávní dílo. Jeden rybník navíc zasahuje do ochranného pásma kolem silnice," dodala. (kim)