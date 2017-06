Vodáci slibují ranec zábavy

Pardubice - Zatímco rekonstrukce pardubického přednádraží za 176 milionů korun se chýlí ke konci a prostor po dlouhých letech začíná dostávat reprezentativní vzhled, samotná nádražní budova chátrá dál. I to by se ale do dvou let mohlo začít měnit. Nádražní budovu totiž také čeká rozsáhlá oprava - stejně jako samotný železniční uzel. Celkové náklady se blíží ke 4 miliardám korun.