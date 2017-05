Věže v Mýtě čeká průzkum. Pomůže v plánování oprav

Vysoké Mýto - Zlatohnědá kupole loni opravené Choceňské věže září do dáli, ostatní „sestřičky" věže ale nemusí smutnit.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Vysokomýtská radnice v letošním roce provede první etapu stavebně historického průzkumu hradebního opevnění, v němž se dostane kromě Choceňské věže i na Vodárenskou věž, Klášterskou baštu, Pražskou bránu, Litomyšlskou bránu včetně barbakánu a úseky opevnění mezi všemi zmíněnými.

Chránil město

Barbakány jsou podle Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě tři. O co jde? Zjednodušeně řečeno o boční předsunutou bránu do města. Průzkum se dotkne té u Litomyšlské brány, která byla odhalena zhruba před třiceti lety. Váže se k ní shoda náhod – dům s barbakánem tehdy získal jeden z vedoucích odborů mýtského úřadu. „Když přišel dovnitř, tak zjistil, že má v obýváku kamenné portály," řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza a doplnil, že jednou z funkcí byla i ta obranná – nájezdníci se díky barbakánu nemohli rozjet s velkou kládou proti hlavní bráně. Jednoduše by se tam nevytočili.

První etapa průzkumu bude provedena do konce listopadu. Od průzkumu si město slibuje, že získá o každém objektu maximum informací, aby mělo komplexní podklady pro jeho případnou obnovu. „Bude důležitým podkladem v žádostech o dotace," podotkl starosta města František Jiraský.

První etapa průzkumu bude stát 260 tisíc korun, Pardubický kraj přispěl z Programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru částkou 150 tisíc korun.

Dočkají se dveře i štít

Jak už Deník informoval, radnice letos s využitím dotací přerozdělí 1,8 milionu korun. V hledáčku mají letos opravu Pražské věže, ale třeba i oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince. Repase by se pak podle mluvčí radnice Marie Lněničkové mohly dočkat i dveře v ZŠ Javornického či štít domu číslo 13 na náměstí.