Většina poslanců bude ve volbách obhajovat své posty

Orlickoústecko - Při prohlížení soutěžního kuponu Jaroslava Kopsy ze Sopotnice nebylo nic špatně až po poslední desátý zápas, kde zaškrtnul, že Kunvald s Helvíkovicemi se rozejdou smírně. Pokud by zapsal dvojku, dosáhl by magické hranice 22 bodů včetně bonusu. Mrzet ho to nemusí, i tak jej sada šesti piv Gambrinus pro výherce čtvrtého kola Tip ligy nemine.