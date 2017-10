Větrná noc. Hasiči a energetici měli co dělat

Pardubický kraj - Větrné poryvy noci ze čtvrtka na pátek zaměstnali hasiče v kraji v téměř šedesáti připadech.

Výjezdy hasičů v kraji

Územní odbor Pardubice 19 výjezdů

Územní odbor Chrudim 9 výjezdů

Územní odbor Svitavy 11 výjezdů

Územní odbor Ústí nad Orlicí 19 výjezdů

Vyvrácené polámané stromy, větve a k tomu jeden požár. V Pardubickém kraji tuto noc silně foukalo a hasiči měli co dělat. "V souvislosti se silným větrem vyjížděli k osmapadesáti událostem, a to od čtvrtečního odpoledne až do pátku 6. října 7 hodin ráno," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.



Jednotky nejčastěji odstraňovaly popadané stromy a větve z komunikací, dále to bylo odstraňování spadlých reklamních ploch, které nevydržely nápor větru. U Dřítče byla uzavřena silnice, protože popadaných topolů zde byla celá řada.



Krom popadaných stromů ale hasiči v noci také zasahovali u požáru. Hořel stoh slámy v Holotíně. Šlo asi o padeást kusů balíků slámy. Příčina vzniku požáru je nyní v šetření. Škoda byla předběžně vyčíslena na 15 tisíc korun. Místo požáru do ranních hodin hasiči střežili a postupně rozebírali a dohašovali ohniska," doplnila Vendula Horáková.



Práci měli také energetici zejména v severní části východních Čech. Zde ještě ráno bylo stále evidováno nejméně šest poruch na vedení vysokého napětí.



"V terénu jsou i nadále poruchové čety Skupiny ČEZ a snaží se obnovit dodávky elektřiny co nejdříve. Pomáhají nám i externí subdodavatelské firmy a také přesouváme poruchové čety z lokalit, které kalamita nezasáhla. Předpokládáme, že se nám většinu poruch podaří odstranit během dnešního dne, nicméně s nastávajícím víkendem mohou přibývat nová hlášení poruch především na nízkém napětí, z důvodu, kdy se lidé bude vydávat na kontrolu svých rekreačních objektů, chat a chalup," uvedla mluvčí ČEZu Šárka Beránková.