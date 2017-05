Vesnické kluby přežijí i bez Peltových peněz

Orlickoústecko - Libchavy loni dostaly od fotbalové asociace padesát tisíc. Letos ani korunu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jaroslav Bílek

Položí aféra Fotbalové asociace České republiky (FAČR) fotbalové kluby, když nebudou moci dosáhnout na dotace? Ze státního rozpočtu letos český fotbal nemůže počítat s částkou 623 milionů korun, jeho rozpočet je přitom řádově jedna miliarda. Pocítí to kluby? Nejen ty velké, ale i ty „vesnické"?

Odpověď je: spíše ne. Pokud se začne fotbalová pyramida někde drolit, bude to od vrchu.

„Dotace, které od FAČR na provoz klubu dostáváme, jsou pro jeho existenci zanedbatelné," říká René Živný, krajský radní a také předseda TJ Sokol Semín. U běžných „vesnických" klubů jde většinou o tisícovky.

Aktuální kauza se může, ale i nemusí dotknout fotbalových klubů v našem regionu. Mohlo by se totiž stát, že v příštích sezonách už bychom v našem regionu nemuseli vídat některá zajímavá střetnutí. Derby, na která se diváci těší a kroužkují si datum v kalendáři. Existence klubů je závislá na pomoci z (ne)vlastních zdrojů. Byť jsou částky různé, každá „kačka" je dobrá.

„Nevíme, jestli se nás to dotkne. Mě spíše mrzí rozdělování dotací v Pardubickém kraji, což je pro mě zajímavá věc," zamýšlí se nad poskytováním finančních prostředků pro kluby předseda TJ Sokol Libchavy Josef Musil.

Ono je sice hezké žádat, žádat a znovu žádat, ale pokud nic „nepřiteče", co pak? „Zkoušel jsem to už asi třikrát na zavlažování našeho hřiště. Dali jsme to na Pardubický kraj, kde jsme žádali asi o dvě stě tisíc. Nedávno rozhodovala komise. Dotaci jsme nedostali. Říkal jsem dobře, tak to dostali jiní, ale když pak tu dotaci dostane Jehnědí, které má tým mužů ve třetí třídě a společný dorost se Sloupnicí, tak to už se mi zdá divné," podělil se se svým názorem na přidělování peněz Musil.

Proč? Fotbal v Libchavách si velmi zakládá na mládeži. Práce s budoucími fotbalisty je tu na vysoké úrovni. Údržba travnaté plochy něco stojí. Kde tedy peníze brát? „Navíc jsem žádal Pardubický kraj na činnost s mládeží padesát tisíc, ale znovu jsme nedostali nic. Dostali jiní. To beru," dodal předseda klubu.

Nicméně železo se má kout, dokud je žhavé. Pokusit se vymámit peníze na státu není nemožné, ale ani jednoduché, o čemž se v Libchavách, v jednom z největších oddílů z vesnic, přesvědčili. „Žádali jsme ministerstvo školství v programu čtyři, což je údržba – nedostali jsme ani korunu – a programu osm, který ještě není ukončen. Nicméně si myslím, že ani nebude, když to teď zastavili," uvedl Josef Musil svou zkušenost.

Peníze chybět budou.

Je zcela jasné, že pokud fotbal nebude peníze dostávat, bude s kluby zle. „Vloni jsme dostali od fotbalové asociace padesát tisíc. Z toho jsme platili rozhodčí a další věci. Letos ani korunu. Avšak rozhodčí a všechny další věci musíme platit dál," dodává Musil.

Trefil se přesně. Kluby budou muset tasit „prachy" ze svého. Nebo hledat další možné varianty. „Naším největším sponzorem je obec, u toho musíme shánět peníze dál," uvádí Josef Musil fakt, že jinak to v dnešní době ani nejde: „Dnes je všechno transparentní, dá se nahlédnout do stránek, kdo peníze dostal, kdo ne."

Libchavský klub je silný oddíl, pro který by nemělo být likvidační, když se „kohoutek" přivře. „Likvidační to pro nás nebude, ale budeme muset určité věci omezit. Uvidíme, jak se to vyvine. Když nepřijde ani koruna, musíme si vystačit," netají se tím Josef Musil.