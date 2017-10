Veronika Pažinová věří umu návrhářů a designérů z regionu

Choceň - Černé šaty s obřími bílými puntíky, modré punčocháče a kožené boty. Tahle dáma jednoznačně upoutá. Veronika Pažinová má styl. A rozhodla se, že do Chocně přinese designové oblečení a „vysvleče“ lidi z vietnamských úborů.

„Žila jsem mnoho let v Praze, a tam je poměrně snadné sehnat módní kousky od českých návrhářů za rozumné peníze. Tady v Chocni mi tohle chybělo,“ vysvětluje Veronika Pažinová, proč vymyslela Nový šatník.

Když hledala šičky, zjistila, že lidé chtějí originální módu, a ne věci, co nosí polovina města. Návrháře a designéry objevila rovněž přímo v Chocni a blízkém okolí. „Pokud chcete něco od Choceňáků, tak to je všechno puntíkaté. Mám od šikovné Zdeňky Eliášové zavinovací sukně nebo stylové a elegantní zástěry do kuchyně,“ podotýká Veronika Pažinová.

Šikovné švadleny má také v Ústí nad Orlicí a odtamtud i designéra bytových doplňků. Takové hodiny s jednou číslicí jsou opravdu originální.

„Místní ženské jsou velmi šikovné. Spousta jich tvoří doma, ale nedokáží svoji práci prezentovat,“ vysvětluje mladá žena. Její sen je mít v budoucnu vlastní značku a pod Novým šatníkem navrhovat originální sukně nebo praktické taštičky. „Jsem hrozně sukňová, ale nejsem návrhářka, proto se nechci pouštět do kalhot nebo složitých kabátů,“ říká Veronika Pažinová. Věří, že ženské v Chocni chtějí ve svém šatníku originální kousky.

Pánové to mají ovšem trochu složitější. „Švadleny nešijí pro chlapy. Buď šijí na sebe, nebo pro děti, což je pochopitelné,“ potvrzuje matka dvou dětí. Přesto má designové kousky i pro pány. Třeba módní ponožky, které možná chtějí kus odvahy, protože jsou na nich kvítka. Eleganci ovšem zaručí dřevění motýlci, ruční práce truhláře z Třebíče.