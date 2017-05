Ve zkratce: Sejdou se kvůli dopravě

Pardubice /KOMENTÁŘ/ - Krajský přebor ve fotbale: Prohrajete, no a co, vyhrajete za týden. Sestoupíte, no a co, za rok se vrátíte. Existuje ale jedna situace, která žádnou opravu nepřipouští. Je to smrt. Dopadla na libišanský tým a pochopitelně všichni jsou nešťastnou události zdrceni.