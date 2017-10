Ve Vysokém Mýtě si hráli se Svítáním

Vysoké Mýto - Pojďte si s námi hrát! To byl název akce, kterou 26. září uspořádala na dětském hřišti před Centrem sociálních služeb ve Vysokém Mýtě Základní škola a Praktická škola Svítání. Ta už více než čtvrtstoletí pomáhá dětem a mladým lidem s handicapem.

„Chtěli jsme společně s dalšími organizacemi z Vysokého Mýta a okolí připravit příjemné dopoledne plné nejrůznějších soutěží a úkolů a spojit tak svět dětí bez postižení s dětmi s handicapem,“ řekla ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání Miluše Horská, která je též 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

„Ve Svítání si hrajeme rádi. Hry k nám neodmyslitelně patří a pomáhají nám k životnímu optimismu,“ konstatovala zástupkyně ředitelky školy Svítání Markéta Hujerová. „Hraji si rád a často. Nedávno jsem vybočil ze zavedených her, které provozuji, a při dovolené u moře jsem se vrátil do dětských let. Stavěl jsem bábovičky a hrady z písku,“ usmíval se starosta Vysokého Mýta František Jiraský a už vážněji dodal, proč Vysoké Mýto akci školy podpořilo i finančně. „Jsme přesvědčeni o tom, že má smysl. Je potřeba se vzájemně setkávat a rozšiřovat obzory. Je dobré, když se na tomto dopoledni sejdou lidé nejrůznějších postojů a názorů a vzájemně se inspirují,“ podotkl František Jiraský. Své umění zde předvedly i dva taneční a jeden bubenický soubor školy Svítání – Amare, Lamiah a Mlima Jua. Nechybělo ani povedené vystoupení nevidomé zpěvačky Moniky Maškové či workshop jógy a přirozených pohybů pro děti v režii Studia Bart z Ústí nad Orlicí. (rz)