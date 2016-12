Ve Třebové řekli dost rabování knihovničky na nádraží

Česká Třebová – Z veřejné knihovničky ve vestibulu nádraží v České Třebové mizely knihy rychleji, než je knihovnice stačily dodávat. A tak řekly dost!

Zavedly nové pravidlo, každý si může půjčit maximálně tři knížky denně. „Toto opatření by mělo zajistit, aby knihy nemizely závratnou rychlostí ve velkém množství neznámo kam a sloužily svému účelu – k ukrácení dlouhé chvíle na cestě," vysvětlily. Volně přístupná knihovnička funguje na principu „někde si půjčím, jinde vrátím". Nic se neplatí, není potřeba žádná registrace. Projekt Kniha do vlaku spojuje řadu měst v republice. Jenže jakákoliv dobrá myšlenka se dá zneužít. Pracovnice českotřebovské knihovny, které se o bezplatnou půjčovnu na nádraží už deset měsíců starají, ji musely několikrát týdně doplňovat desítkami knih. Dodržování nového pravidla chtějí ohlídat s pomocí kamerového systému městské policie.

Česká Třebová v tom není sama, s rabováním knihovničky na nádraží měly nedávno problém i knihovnice v Nymburku. „Buď si někdo knížkami doma přitápí, nebo je vozí pro pár korun do sběru. Máme zpětnou vazbu od čtenářů, že přinesli tašku knížek z domova, a druhý den byly všechny pryč," posteskla si zdejší knihovnice Helena Marešová. Knihovna zmenšila regál a díky darovaným knížkám od čtenářů ho doplňuje dál.

Víte, že… "Kniha na cestu Česká Třebová" má svůj profil na Facebooku. Čtenáři se mohou s ostatními podělit, kam všude se s nimi vypůjčená kniha podívala. To udělala třeba Lena: „27. 6. 2016 jsem přestupovala v České Třebové při cestě z Prahy do Svitav. Zaujala mě vaše knihovnička. Knihu od Danielle Steel – Milovat, jsem si půjčila. Cestovala se mnou v září do Tuniska v Severní Africe, městečka Mahdie, na dovolenou. Moc se mi váš projekt líbí…"

To sousedská knihovna na autobusáku v Ústí nad Orlicí se s takovými potížemi potýkat nemusí. Dřevěná skříňka na knížky se na zdi u ústeckého autobusového nádraží objevila v roce 2014, stará se o ni jednota bratrská. Kdo si tu půjčí knížku, měl by ji buď vrátit, nebo přinést jinou. Ač podle správce sboru Dana Dostrašila u ní každý den postávají lidé a vybírají čtivo, nezeje prázdnotou. „My máme spíš opačný problém, lidé nám nosí bedny knížek z pozůstalosti a někdy nevíme, co s tím, hromadí se nám ´banánovky´ plné knih," podotkl.

Také v Letohradu se v roce 2015 objevila první veřejně přístupná knihovnička, dnes jsou tři, z regálů s knížkami je možné vybírat ve zdravotním středisku, na vlakovém nádraží nebo v prostorách radnice. O jejich doplňování se starají letohradské knihovnice. Nejčastěji je to nutné na místě, kterým denně projde velké množství lidí. „V jednu chvíli jsme měly pocit, že někdo bere knížky na nádraží. Takhle knihovnička bývá méně plná než ty další dvě. Ale lidé tam dodávají knížky sami, ty naše zmizí a čtenáři dodají jiné," uvedla za knihovnice Pavla Bárnetová. Občas musí knihovničky probrat, protože se tu objevují knížky zastaralé nebo ve špatném stavu.