Včelí vzduch léčí. Nově i v Ústí

Ústí nad Orlicí - Jedinečnou příležitost vyzkoušet terapii dýcháním vzduchu ze včelích úlů budou mít přes celé léto vyznavači přírodních léčebných metod v Ústí nad Orlicí. Na zahradě jednoty bratrské byl v neděli otevřen apidomek.

Je jednou z kapitol apiterapie, která využívá k léčbě včely a jejich produkty. V jednoduché dřevěné stavbě, která vypadá jak zahradní chatička, je možné se posadit nebo položit na lůžko a relaxovat za včelího bzučení. „My jsme se inspirovali ve Slovinsku. Vdechováním vzduchu, který včely produkují v úlu, umožňuje pročištění nejen plic, ale celého organismu. Teplé výpary nektaru, pylu a propolisu pronikají do plicních sklípků a čistí tak organismus," říká Dan Dostrašil z jednoty bratrské. Jak terapie funguje, vidí podle jeho slov včelaři v úlech. „Zatímco v teple a vlhku běžně bují plísně, v úlu to voní a žádnou plíseň není možné najít. Atmosféra v úlu vytváří antiseptické prostředí, ve kterém bakterie ani paraziti nemohou přežít. Když tento vzduch vdechujeme, působí proti zánětům, léčí bez chemie," uvedl Dan Dostrašil.

Pobyt v apidomečku je doporučován těm, kteří mají problémy s bronchitidami nebo infekcemi dýchacích cest. Zatímco v Česku jsou novinkou, bohatší zkušenosti už s nimi mají na Slovensku. Tisku se svěřil včelař z okresu Vranov nad Topľou, že kolegovi se po dvou týdnech zahojil ekzém na ruce a známé pravidelná docházka zlepšila astma.

Zájemci o apiterapii se mohou přihlásit v mléčném baru, který je v provozu v pracovních dnech od 10 do 18, v létě až do 19 hodin vedle ústeckého autobusového nádraží. „Bylo by dobré, aby chodili pravidelně. Nabídneme zaváděcí taxu, aby si terapii mohli vyzkoušet a poznat, zda se jim po měsíci lépe dýchá," dodal správce sboru. Připomněl statistiky, podle kterých se včelaři dožívají v dobré kondici vysokého věku, protože se díky svému hobby neustále naklánějí nad úly a přirozeně vdechují vzduch z úlů.