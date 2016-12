Vánoční tvoření aneb Pospolu nás to baví

Napsali jste nám

Vánoční tvoření v ZŠ Třebovská v ústeckých Hylvátech.Foto: archiv školy

Ústí n. O. - Známe to všichni: „Máme pro všechny dárky? Neměla bych upéct ještě nějaký druh cukroví? A co stromeček? A kapra! Ještě trochu uklidit, nebo to počká po svátcích? … " A představte si, že v této uspěchané předvánoční atmosféře měla naše Základní škola v Hylvátech obrovské štěstí. Rodiče, prarodiče a děti si našli čas a přišli ho strávit od brzkého odpoledne do pozdního večera vánočním tvořením. Při netradičním jarmarku tak společnými silami vznikaly andílci, kterých není nikdy dost, stromečky, svícny, šperky pro víly, sněhuláci, ozdoby, veselé kalendáře. Kdo neměl chuť vyrábět, mohl si vybrat z velké nabídky ve stáncích před školou, občerstvit se koláčky, horkým čajem či svařákem, popovídat si s přáteli nebo vyzkoušet novinky ze světa deskových her. Nakonec se všichni sešli i se zástupci města Ústí nad Orlicí na hudebním vystoupení žáků a zaplnili celý prostor před budovou školy. A že nás bylo! A bylo nám dobře. Pospolu nás to prostě baví.

Jitka Hájková, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí