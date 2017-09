V Ústí zavádí MHD, mikrobus předvedli na ukázkové jízdě

Ústí nad Orlicí - V pátek vyjel na ukázkovou jízdu mikrobus nové MHD. Byl první vlaštovkou městské hromadné dopravy, která oficiálně zahájí provoz v neděli.

Nasazeno bude 21 linek ve všedních dnech a 11 o víkendech. Trasy začínají a končí na vlakovém nádraží. Okruh propojí železnici s autobusovým nádražím, nákupní zónou, sídlištěm Štěpnice, s Hylváty a Duklou, některé spoje budou zajíždět i z nádraží do Kerhartic. Radnice bude průběžně vyhodnocovat vytíženost jednotlivých spojů. Podle místostarosty Michala Kokuly čas ukáže, zda spoje vyhovují potřebám obyvatel města a neměly by se posunout. Cílová skupina je nasnadě. „Od začátku předpokládáme, že to bude zejména starší generace, proto byla zřízena zastávka hřbitov nebo nemocnice. Samozřejmě čekáme, že mezi cestujícími budou i mladí a MHD budou využívat i ti, kteří byli doteď zvyklí jezdit autem. Chceme je vyzvat, ať to zkusí, dopravě v Ústí by to určitě prospělo,“ podotkl Kokula.

Že už nebude muset šlapat do centra pěšky, se těší například paní Květa, která se přišla na autobus MHD podívat s vnoučkem. „Konečně jsme se dočkali,“ oddychla si, „my jsme až z Dukly, a to je dálka.“

Na MHD budou nasazeny mikrobusy. „Jedná se o Mercedes Sprinter, který má kapacitu patnáct sedících cestujících plus sedm stojících. Autobus je vybaven i plošinou pro vozíčkáře,“ představil typ používaného vozidla Radek Kuběnka, ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí.

Výše jízdného by pro potenciální uživatele neměla být problém, maximální jízdné bylo stanoveno na 10 korun. Cena je stejná, ať pojedou jednu zastávku, nebo celý okruh.