V Ústí měl premiéru mechanický papírový betlém

Ústí nad Orlicí - Ústecké muzeum obohatilo svou sbírku betlémů o další zajímavost, mechanický papírový betlém, který namaloval ústecký betlémář Jaroslav Herain a rozpohyboval třebechovický řezbář a restaurátor mechanických betlémů Kamil Andres.

Premiéru měl ve čtvrtek na společné vernisáži nových výstav. Podle ředitelky muzea Jarmily Süsserové vznikal postupně šest let od roku 2012. Zmechanizováno bylo a rozpohybováno 17 výjevů, Marie houpe v kolébce Ježíška, kovář okovává koně, točí se kolo větrného mlýnu, kapela vyhrává, ovečky se pasou a pijí vodu. Podle muzejníků je reminiscencí na již zmizelý Cibulkův pohyblivý betlém, který, jak lze doložit fotograficky, existoval ještě v šedesátých letech. "Prvotním impulsem bylo, že by bylo dobré mít podobný betlém, jako byl Cibulkův. Ten se nedochoval, je rozptýlený do několika ústeckých betlémů a už jej není možné dát dohromady," dodala Jarmila Süsserová.

Městské muzeum otevřelo tři nové výstavy, jedna je věnována fauně, další Kamilu Andresovi, který rozpohyboval i postavičky v novém betlému a třetí představuje přírůstky do muzejního fondu, získané díky místním dárcům.