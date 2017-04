V příkopech skončily osobáky i autobus

Orlickoústecko - Silnicím ve vyšších polohách je lepší se vyhnout.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Braun

S posledním březnem skončila povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky, a tak řidiči už v dubnu jezdili na letních. Počasí tomu odpovídalo. Až do středy, kdy Orlickoústecko především ve vyšších polohách zasypal sníh. Silničáři až do soboty varují před komplikacemi.

Ve středu měli plné ruce práce, neobešli se bez pomoci hasičů a policie. V příkopech končila auta, autobus i sypač. „Silnice jsou v okrese velmi těžko sjízdné, hlavně v okolí Suchého vrchu," informoval vedoucí ústeckého provozu Správy a údržby silnic Luboš Marek a dodal, že řidiči by měli být velmi opatrní a ideálně se vozovkám ve vyšších polohách až do soboty vyhnout.

Řidiče zaskočilo počasí

„Silnice se snažíme udržet všude sjízdné, ale ne vždy se to daří. Sypače sice máme venku, ale jen omezený počet. Z původních sedmi vyjely jen tři vozy, z čehož vyplývá, že je obsazená necelá polovina, která musí zvládnout vše, co běžně jezdí v plném počtu. Také nám hodně usnadňují práci hasiči a policisté, kteří pomáhají například s vyprošťováním zapadlých vozidel a odklání dopravu," řekl Luboš Marek. Kvůli návratu zimního počasí museli silničáři předělat svou techniku zpět do zimního provozu, sypače už totiž měli připravené na letní sezonu.

Časté nehody

„Prozatím máme hlášeno pět dopravních nehod v souvislosti s povětrnostními podmínkami. V podstatě všechny jsou na úseku kolem Červené Vody," informovala včera v poledne policejní tisková mluvčí Andrea Muzikantová a dodala, že zmíněné nehody se obešly bez zranění.

Náhlá změna počasí zaměstnala také hasičské jednotky. „Hasiči řidičům pomáhají na nesjízdných komunikacích," informovala tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková. Jen za včerejší dopoledne vyjížděli k několika událostem. V Králíkách a později i v Červené Vodě pomáhali silničářům vyprostit zapadlý sypač a o pár kilometrů dál vytahovali zapadlý autobus. Dále si jejich přítomnost vyžádaly dvě nehody a mnoho vozidel, která skončila v příkopech.