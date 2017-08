V Poličce se rozjely projekty za desítky milionů korun

Polička – Peníze z městské kasy mizí během letních měsíců raketovým tempem. Politici totiž slíbili rekordní množství investičních akcí. Některé projekty už jsou v plném proudu. V Poličce myslí na bydlení i zábavu.

Náměstí v Poličce.Foto: Deník / Sylva Horáková

„V červenci byla zahájena největší investiční akce roku. Jedná se o výstavbu dvou bytových domů v lokalitě Bezručova. Nově vznikne 48 bytů. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 59,5 milionů korun. Dokončena bude v červenci příštího roku,“ sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.



V dané lokalitě byly v letních měsících už zhotoveny inženýrské sítě za sedm milionů korun a nic tedy nebrání ani výstavbě rodinných domků. Po jejich vybudování budou dokončeny asfaltové povrchy a obrubníky.



Co se týká cest, tak stavební práce za 13 milionů se v září rozjedou v ulicích Šaffova a Tylova. „Stavba bude probíhat po etapách a zahrnuje kromě rekonstrukce komunikací i opravu kanalizace bezvýkopovou technologií, nové osvětlení a výměnu vodovodu,“ informovala tisková mluvčí.



Obyvatelé města budou včas informováni o případných uzavírkách ulic. Určitá omezení budou trvat do poloviny příštího roku.



Krytý bazén se dočká nových atrakcí, což jistě potěší milovníky plavání a relaxování ve vodě. Výstavba tobogánu a whirlpoolu za 16,5 milionu korun začala v srpnu a koncem září bude plavecký bazén otevřen veřejnosti.



NOVÉ ATRAKCE

„Stavební práce budou za provozu pokračovat až do konce roku, kdy by měly obě nové atrakce začít sloužit návštěvníkům bazénu,“ doplnila Šauerová.



V městském parku pro změnu vznikne dopředu avizovaná dřevěná lávka. Ta nahradí asfaltovou cestu narušenou kořeny stromů. Stavební práce za 6,9 milionů korun zahrnují novou dřevěnou lávku z modřínu, mobiliář a osvětlení na páteřní cestě parkem od velkého železného mostu směrem k Tylovu domu.



„Na tuto stavbu naváže nový chodník z velkoformátové betonové dlažby vedoucí po čelní hrázi Synského rybníka až k železné lávce nad bezpečnostním přelivem,“ doplnila mluvčí.