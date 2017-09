V Pardubickém kraji se chystá oprava devatenácti nádraží

Pardubický kraj - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje do rekonstrukcí a revitalizací nádraží vložit v následujících pěti letech 8,4 miliardy korun. Investic se dočkají i výpravní budovy v Pardubickém kraji.

Nádraží v Letohradu. Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

SŽDC převzala vloni od Českých drah zhruba 1500 nádraží a dalších budov. V plánu má každý rok připravit celkovou modernizaci pěti desítek nádraží. „V Pardubickém kraji máme v plánu do roku 2022 opravit celkem devatenáct nádraží. Většinou se jedná o opravy v řádech milionů korun,“ uvedl tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš a doplnil: „Největší investice čeká nádraží v Pardubicích, které chceme začít opravovat v roce 2020 za necelou miliardu korun. Staniční budova projde kompletní rekonstrukcí, včetně budovy hotelu. Železniční stanice bude nově upravena pro bezbariérový přístup. Během projektové přípravy budeme spolupracovat s památkáři.“

Podchod i parkoviště

Větší investicí bude také rekonstrukce nádraží v Letohradu, na kterou chce SŽDC vynaložit 31 milionů korun. „Budova bude kompletně modernizována a dojde zde i k rozšíření prostor pro cestující. Stavba by měla začít v roce 2020,“ uvedl Marek Illiaš. Cestující potěší nejen nové zázemí, ale i další pozitivní změny. „Rekonstrukci samozřejmě jako město vnímáme pozitivně, dokončí se tím renovace celé trati Ústí nad Orlicí – Lichkov. Tím, že se podařilo prosadit podchod pod všemi kolejemi, se zpřístupní část směr Kunčice a lidé by už neměli mít důvod hazardovat se životem a přecházet koleje. Původní návrh SŽDC byl pouze od budovy po nové nástupiště, podmínka města byla pod všemi kolejemi,“ podotkl letohradský starosta Petr Fiala. Se SŽDC se městu podařilo domluvit, že převezme investorství v případě vybudování parkoviště na kunčické straně. Bude typu P+R (park + ride), tedy „zaparkuj a jeď“. „Město muselo jednat se soukromými majiteli pozemků o vybudování příjezdové a přístupové komunikace k tomuto parkovišti a novému podchodu. Díky jejich porozumění se to podařilo. Investicí města tedy bude vybudování této komunikace,“ dodal Petr Fiala. Podchod považuje za významný prvek ke zvýšení bezpečnosti cestujících.

Letohrad před časem zvažoval, zda by v souvislosti s rekonstrukcí nádraží nestálo za to u něj vybudovat cyklověž, jaká stojí například v Pardubicích. Zastupitelstvo však nakonec rozhodlo, že by zařízení pro uskladnění kol bylo příliš nákladné a diskutabilní bylo i jeho dostatečné využití.

Budou i menší akce

SŽDC za první rok, kdy má nádraží ve správě, vynaložila do oprav, stavebních úprav nebo projektové přípravy přes 215 milionů korun. „Podařilo se nám dotáhnout převod nádraží do majetku státu, a otevřít tak cestu k větším investicím do zanedbaných budov,“ konstatoval v této souvislosti ministr dopravy Dan Ťok.

Kromě velkých investičních akcí, jako bude v budoucnu modernizace pražského hlavního nádraží, českobudějovického nebo v Pardubicích, chystají se i ty menší. V Pardubickém kraji budou následující: „Opravy budov, kde bude SŽDC investovat do pěti milionů korun, se týkají České Třebové, Dolní Lipky nebo Holic. Opravy které se pohybují nad deset milionů korun, jsou v plánu v Žamberku, Rudolticích v Čechách, Hlinsku v Čechách a Chrasti u Chrudimi,“ upřesnil mluvčí SŽDC.