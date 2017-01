V Lanškrouně lezou už deset let

Lanškroun /Krátce/ – Horolezecký oddíl HK Lanškroun v sobotu pořádá oslavu 10. výročí otevření lezecké stěny. Oslava bude zahájena ve třináct hodin soutěžním výstupem dvojic na legendární vrchol Lanškrouna Kypuš.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Od 16 do 18 hodin pak mohou nadšenci vyzkoušet volné lezení na stěnu za asistence instruktorů v tělocvičně ZŠ A. Jiráska a o večerní nabitý program se postará přednáška oddílu HK Lanškroun na téma „Lezeme 10 let" a Marek Holeček, přední český horolezec s přednáškou „Death or Glory.