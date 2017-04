V kostce z regionu: Otevřeli obálky s nabídkami

Vysoké Mýto /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - O rekonstrukci bazénu v Mýtě se přihlásilo pět firem, komise otevřela obálky minulý týden a teď ji čeká posouzení nabídek.

Vizualizace rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.Foto: Reprofoto: autor architektonického návrhu Ing. arch. Karel Rothanzl, Studio 78

Ulice Třebové ovládne majáles

Česká Třebová - Českotřebovští gymnazisté v pátek pořádají majáles, průvod městem a další program startuje v 13.30 hodin.

Od sousedů: Sbírkou pomůžete potřebným

Třemošnice - Městská knihovna v Třemošnici organizuje tradiční sbírku oblečení, textilií, nenošené obuvi, nádobí, čisticích prostředků a dalších užitečných předmětů pro Diakonii Broumov, která darované věci později rozdělí potřebným. „Udělejte jarní úklid, provětrejte skříně a vše, co už doma nepotřebujete, doneste do knihovny," vyzývají třemošnické knihovnice. „Nevybíráme nic, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé. Věci noste v pytlích nebo v krabicích," upozorňují ještě knihovnice. Sbírka pro Diakonii Broumov potrvá v Třemošnici do 5. května.