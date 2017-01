V jeden večer odehrají dvě hry

Lanškroun – Kulturní centrum uvede v pátek 20. 1. od 19.30 v sále zámku Divadlo 2 v 1. Budou to dvě představení, která za sebou odehraje soubor lanškrounského gymnázia Škeble, který představí titul Sklenice podle Bradbaryho povídky v režii Jana Střechy.

Z představení Vo tom mi nemluv divadelního souboru Škeble.Foto: archiv Malá scéna

„V této hře hrají bývalí studenti lanškrounského gymnázia, kteří nechtěli herectví pověsit jen tak na hřebík. Dočkáme se však trochu nezvyklého představení v lehce hororovém stylu," uvedla ředitelka Kulturního centra Jaroslava Havlíčková. Jako druzí nastoupí herci divadelního souboru Eduarda Vojana z Brněnce s titulem Manželské vraždění s mottem „Manželský pár, to není jen realita. Je to především sen, který chceme uskutečnit". Je to hra o soužití dvou lidí, o bouřlivém manželství dvou intelektuálů, kteří dostali možnost napravit svůj vztah i sami sebe.