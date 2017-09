V Cakli otevřeli via ferratu

Ústí nad Orlicí - Ve vodáckém tábořišti Cakle u Ústí nad Orlicí se otevřela první via ferrata v Pardubickém kraji.

Umělá skála vysoká deset metrů dosud nabízela lezení po chytech, nově vybudovaná zajištěná cesta o celkové délce 50 metrů skálu zpřístupní dalším milovníkům adrenalinu. Zažít mohou vše co horolezci, jsou však maximálně jištěni.

„Protože sem začíná rok od roku jezdit čím dál víc návštěvníků, rozhodli jsme se, že vytvoříme něco, co v okolí nenajdou. V Čechách je už asi dvanáct zajištěných cest, v našem kraji žádná. Je to velmi dobrá věc. Když někdo jede do velkých hor, v malém si to tady vyzkouší,“ podotkl Otakar Boura z KČT Horal, který Cakli vlastní.

Mezi prvními si cestu vyzkoušela Eliška z horolezeckého kroužku při DDM. „Je to docela jednoduché, trasu jsem zdolala za chvilku,“ pochlubila se. Podle provozovatele tábořiště Radomíra Junka bude lezecká stěna k dispozici ve všedních dnech i o víkendech, záležet bude na telefonické domluvě. „Počítáme tak do října, podle počasí,“ dodal.