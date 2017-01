Ústí připravuje vlastní MHD

Ústí n. O. – Mezi centrem města, Kerharticemi a Hylváty má začít jezdit městská hromadná doprava. Město už v minulosti platilo soukromého dopravce, aby malými autobusy zajížděl na Duklu, MHD posléze nahradila linka ČSAD.

Zvyšující se příspěvek na dopravní obslužnost okrajových částí Ústí přivedl město k rozhodnutí znovu provozovat městskou dopravu. Radnice v současné době vybírá dopravce a s MHD počítá i návrh rozpočtu města na letošní rok. Co si o ní myslí obyvatelé města, o jaké trasy by měli zájem a jak často by MHD využívali, zjišťovala radnice koncem loňského roku v dotazníkovém průzkumu. „Celkem odpovědělo 554 respondentů. Papírových dotazníků bylo zpět odevzdáno 297, internetový dotazník vyplnilo 257 respondentů. Počet svědčí o dobré propagaci projektu městem a o zájmu občanů o něj," bilancuje anketu místostarosta Michal Kokula a k jejím výsledkům dodává: „Zaměstnaní by rádi využili MHD pro denní dojížďku do práce, případně na nákup. Důchodci uvedli jako nejčastější cíl cesty návštěvu lékaře a nákup."

Vedle seniorů a lidí dojíždějících do práce by služeb MHD využívali i studenti středních škol. Většina respondentů požadovala zajištění vazby na vlaky. Co z průzkumu vyplynulo? „Největší prioritu při návrhu systému MHD Ústí nad Orlicí bude mít vazba na vlak směr Pardubice a Praha," nastínil Michal Kokula. Podle jeho slov bude také třeba přizpůsobit odjezdy a příjezdy linky pracovním směnám, v dopoledních hodinách by se přizpůsobovaly požadavkům seniorů.

Podle starosty Petra Hájka bude linka kroužit mezi Ústím, Kerharticemi a Hylváty. „V intervalu jedné hodiny se otočí jednou," dodal. Jízdní řád ještě není pevně stanoven, představa je, že by jezdila v pracovních dnech a v omezenější míře i o víkendech. Náklady jsou odhadovány na 1,5 milionu.