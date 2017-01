Ústecké kino Máj zažilo divácké žně

Ústí nad Orlicí – Minulý rok byl pro ústecké kino nadmíru úspěšný.

Z předpremiéry filmu Já, Olga Hepnarová v Ústí nad Orlicí.. Foto: Lukáš Prokeš

„Klubcentrum má celou řadu činností, loni jsme se ale hodně zaměřili na provozování kina," uvedl jeho ředitel Karel Pokorný, "po otevření rekonstruovaného sálu Roškotova divadla, v němž provozujeme také 3D Kino Máj, jsme už na podzim roku 2015 zásadně změnili hrací profil, rozšířili počet projekcí, snažili se víc chytat premiéry, zavedli reprízy. V tomto trendu jsme pokračovali i v roce 2016. A výsledek se, jak by řekl nejmenovaný klasik, dostavil. S návštěvností kina v minulém roce můžeme být určitě spokojeni. Jak jsem si dohledal v aktuálních celostátních přehledech, průměrná návštěvnost na jednu filmovou projekci v republice za rok 2016 představuje zhruba 33 diváky. V našem kině jsme se dostali na průměr mírně nad 54 diváky. To je slušné číslo. Jsou i filmy, na které přijdou jen jednotlivci, hrajeme i pro jednoho diváka, ovšem na druhou stranu jsme vloni odehráli řadu titulů, které přitáhly stovky diváků. Průměr nám tradičně vylepšují filmy pro školy a školní družiny, o které je stále zájem. Naopak pro absolutní nezájem jsme nepromítali jen v jednotlivých případech, daly by se asi spočítat na prstech jedné, dvou rukou."

Zajímala nás samozřejmě konkrétní čísla. Jak uvedl ředitel Klubcentra, v roce 2016 přišlo do ústeckého kina na 267 představení celkem 14 477 diváků. „Tato číslo jsou dokladem toho, že se v Ústí do kina chodí. Jsem tomu hodně rád, protože by bylo špatné, kdyby špičkově vybavené kino s novým interiérem diváky nepřitahovalo. Samozřejmě zásadní roli hraje nabídka filmů, propagace, kontakt s divákem. Tady odvádí dlouhodobě obrovský kus práce produkční kina Tomáš Fiedler, který kinem opravdu žije, maximálně se mu věnuje, přichází s novými nápady. Pro srovnání ještě uvedu výsledky roku 2015: v něm jsme odehráli 163 představení, která vidělo 8336 diváků, průměr na představení byl zhruba 51 diváků. Fakt, že jsme průměrnou návštěvnost i přes výrazné zvýšení počtu projekcí nejen udrželi, ale ještě navýšili, je pro nás motivací do další práce," dodal Karel Pokorný.

Nešlo se nezeptat na nejúspěšnější titul v roce. Který to tedy byl? „Určitě se nemýlím, byl to film Anděl Páně 2, který jsme promítali v prosinci. Zájem diváků byl opravdu mimořádný, na čtyři projekce jich přišlo kolem čtrnácti set. Film promítáme i v lednu a zájem trvá," prozradil Karel Pokorný.

Neopomenul ale také jednu z nejvýznamnějších událostí, týkajících se 3D Kina Máj v loňském roce. „Mezi zásadní události minulého roku v Ústí nad Orlicí na poli kultury se dá bezesporu zařadit úspěšná březnová předpremiéra filmu Já, Olga Hepnarová. Kino bylo diváky, kteří tuto novinku viděli v podstatě jako první v republice, nacpané doslova po strop. Mělo to logiku, velká část filmu se točila v Ústí a jeho okolí, v řadě epizodních rolí se objevili i Oušťáci. Takže bylo ústecké publikum právem zvědavé. Navíc se nám podařilo domluvit i účast týmu tvůrců filmu a beseda s nimi měla hodně příjemnou a neformální atmosféru," vzpomíná.

A s jakými novinkami loni v ústeckém kině přišli? „Uvedu tři. Produkční Tomáš Fiedler je aktivní muzikant, což se projevilo i v tom, že začal programovat hudební filmy, záznamy koncertů světových kapel. O některé zájem byl, ale diváci si asi ještě musí zvykat. V listopadu jsme nově zahájili projekce ´Senior kina´. Zpravidla dvakrát do měsíce chceme v rámci toho projektu promítat hlavně pro seniory, a to v odpoledních časech a za snížené vstupné. Samozřejmě do kina mohou přijít i další zájemci. První čtyři představení se setkala s velmi slušným ohlasem. Také jsme poprvé promítali ´Kino naslepo´, kdy mohou diváci přijít do kina zdarma, přičemž do poslední chvíle nevědí, jaký film budeme promítat. Při odchodu pak mohou podle svého uvážení věnovat dobrovolné vstupné. Na první projekci přišlo 220 diváků a byli spokojení. A částka, kterou na odchodu věnovali, nebyla nezanedbatelná. Takže i v ´Kině naslepo´ budeme pokračovat," říká ředitel Klubcentra.

S provozováním kina jsou spojené i problémy. „Víte, problémy asi nemá jen ten, kdo nic nedělá. Takže i při provozu kina se objevují. Ale nic zásadního to naštěstí v loňském roce nebylo, vše se řešilo tak nějak za pochodu. Jednu věc však přece jen zmíním. Přibývají stížnosti na to, že jsou filmové projekce často neúnosně rušeny ´šustěním´ nejrůznějších obalů od brambůrků, pytlíků od bonbónů a podobně, víte asi, kam mířím. Asi nemůžeme jít cestou absolutního zákazu nošení těchto dobrot do sálu, z velkých kin jsou na to návštěvníci prostě zvyklí. Jednáme ale s provozovatelkou bufetu, zda by nebylo možné obsah šustivých obalů hned při nákupu přesypávat do papírových krabic, aby se obtěžující ´šustění´ při filmech omezilo. Snad se to povede," prohlásil Karel Pokorný.

A přání do nové sezony? „Určitě hodně zajímavých premiér, za nimiž diváci do kina přijdou. Kino má stále své kouzlo, jeho atmosféru nenahradí žádná domácí televize, ať už je sebemodernější. Přál bych si, aby se nám trend nastoupený před více než rokem podařilo udržet. A to není málo," uzavřel ředitel.