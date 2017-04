Ústecká 21 se blíží

Ústí nad Orlicí - Závod do vrchu se pojede v termínu 27. až 28. května.

Ústecká 21. Foto: Michal Horák

Příznivci motorismu by si měli zatrhnout v kalendáři poslední víkend v květnu, kdy se v Ústí pojede divácky atraktivní závod do vrchu Ústecká 21.

Loni byl obnoven po čtyřleté přestávce, „vzkříšení" umožnila oprava silnice na Andrlův chlum. Název automobilového klání je odvozen od jednadvaceti zatáček na trati. Uzávěrka přihlášek ještě neskončila, předběžně se počítá s účastí devíti desítek jezdců. Závod do vrchu se letos pojede jako Mistrovství FIA Zóny střední Evropy historických automobilů, Mistrovství České republiky soudobých automobilů a Mistrovství České republiky historických automobilů a Česká Trofej. Pořadatelé dělají vše pro to, aby se Ústecká 21 jela v následujících letech i jako mistrovství Evropy historických automobilů do vrchu. „Všechno běží, jak má, co se týká sponzorů, máme dobré zprávy i podporu Autoklubu ČR. Je na co se těšit, doufejme, že bude dobré počasí, přijde hodně lidí a Ústecká 21 proběhne tak, jak proběhla po čtyřech letech minulý rok, a pojedeme dál," věří předseda Autoklubu Ústí nad Orlicí Jiří Janák. Sportovní klání bude mít podobný harmonogram jako v loňském roce. „Letos se jedná o 59. ročník, v příštím roce nás tedy čeká jubilejní šedesátý. Byli bychom rádi, aby se jej zúčastnily i automobilové legendy, které tu startovaly v průběhu celé historie závodů do vrchu, a proto jsme s přípravami začali už letos," nastínil Jiří Janák.

Pořádání závodu opět podpoří i Pardubický kraj. Hejtman Martin Netolický považuje Ústeckou 21 za velmi prestižní závod. „Například v loňském roce se ho v obnovené premiéře zúčastnilo na 130 závodníků, a proto věřím, že i letošní ročník bude úspěšný," uvedl.