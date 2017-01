Úspěch ve Výprachticích: sedm zápisů do registru dárců kostní dřeně

Výprachtice – Sedm nových vážných zájemců o zápis do registru dárců kostní dřeně. Tato dobrá zpráva míří z Výprachtic, kde před nedávnem členové místního Sokola uspořádali dva sportovní turnaje.

U jejich příležitosti chtěli poukázat na skutečnost, že se zdraví sportující lidé musí aktivně zapojit do boje s vážnou nemocí, jakou je leukémie. „Dokonce jsme zjistili, že tři z účastníků již v registru dárců zapsaní jsou," uvedl za organizátory Petr Tomiška.



Ti, co již ze zdravotních či věkových důvodů kostní dřeň darovat nemohli, poslali alespoň dárcovskou textovou zprávu DMS. „Již jsme domluveni, že fotbalovou a volejbalovou akci zopakujeme v létě. V plánu máme u této příležitosti peněžní sbírku na podporu dárců dřeně i léčby leukémie," dodal Tomiška.



Jednou z inspirací pro pomoc nemocným je i místní dívka Vendulka. I když je sama nemocná, pořád je veselá, optimistická a pomáhá těm, kdo to potřebují. „Mám revma a to hodně bolí. Na druhou stranu nemusím bojovat o život," říká Vendulka. (hed)