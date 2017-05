'Učňák' navštíví školáci z Polska

Králíky - V návaznosti na úspěšnou mezinárodní premiéru TECHNOhrátek z minulého týdne navštíví v úterý opravárenské učiliště v Králíkách další polští žáci. Po školácích z Miedzylesie se do školy chystá delegace žáků z Domaszkówa. Učiliště školákům z obou měst nabízí možnost studia v Králíkách. „V dnešní době svádíme boj o každého žáka, a ti polští pro nás představují velice zajímavý potenciál," uvedla ředitelka králického učiliště Petra Doubravová s tím, že pro žáky je připraven pestrý program.

TECHNOhrátky v Králíkách.Foto: archiv TECHNOhrátek

Žáci z Polska by mohli získat výuční list v Králíkách

Chodbami Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách by už brzy mohla vedle češtiny znít i polština.

Do Polska je to z Králík co by kamenem dohodil, a tak při posledních předprázdninových Technohrátkách dostali do tamního učiliště pozvánku i žáci z dvanáct kilometrů vzdáleného Miedzylesie. A nejen to. Dostali nabídku stát se studenty učiliště.

Sloučení odolali a hledají nové cesty

Škola před několika lety bojovala o svou existenci, hrozbě sloučení se žamberským učilištěm ale odolala a nyní nabízí dva učební obory a dva obory s maturitou. A nyní přišla s myšlenkou nabídnout vzdělání studentům z Miedzylesie a Domaszkówa. „V okolí těchto měst přitom na polském území není mnoho středních škol, což může být naší výhodou. V dnešní době svádíme boj o každého žáka a ti polští pro nás představují velice zajímavý potenciál," uvedla ředitelka školy Petra Doubravová.

Škola k navázání kontaktů využila jednu z pedagožek, která je polské národnosti a zprostředkovala setkání se starostou Miedzylesie. Toho myšlenka zaujala a předal ji dál.

Limity nejsou. Zvládli by celou třídu

Dosavadní výsledek? Patnáct školáků z Miedzylesie navštívilo Technohrátky a dalších patnáct jich do školy z dvacet kilometrů vzdáleného Domaszkówa dorazí dnes.

Čeká je pestrý program. „V podobném duchu, jak probíhaly Technohrátky, jim chceme hravou formou představit jednotlivá pracoviště odborného výcviku," nastínila Petra Doubravová. Ačkoli jsou zatím studenti ve fázi rozhodování, už nyní ředitelka žádné početní limity nestanovuje. „Klidně bychom jich zvládli i jednu plnou třídu, to je třicet žáků," řekla s úsměvem.

Překážkou by neměl být ani jazyk, deváťáci se v Polsku posledního půl roku „základky" učí česky a studium v Králíkách by pak mohlo být ideální k prohloubení nabytých jazykových znalostí.

Vyučení v Králíkách by pak studentům pomohlo i v pracovním uplatnění. Už nyní jich spousta dojíždí. „Dostanou se však pouze k jednoduché manuální činnosti. S naším výučním listem, svářečskými průkazy a řidičskými oprávněními by mohli získat mnohem lepší a lépe honorované pracovní pozice," vysvětlila Petra Doubravová a zároveň odmítla případné námitky o kontraproduktivitě záměru školy. „Budeme jim garantovat uplatnění v okolních firmách – tady u nás," dodala závěrem.