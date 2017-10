Týden knihoven láká na besedy i dílničky

Pardubický kraj - Na první říjnový týden už tradičně připadá projekt Týden knihoven. Od 2. do 8. října se v mnoha knihovnách po celé republice koná program plný akcí a nevšedních zážitků. Do 21. ročníku této kampaně se se svými aktivitami pro čtenáře zapojí i knihovny po celém kraji.

Týden knihoven se odehrává také v Pardubicích.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Pardubičtí knihovníci si na zítřejší den pro malé čtenáře přichystali od 16.30 do 18 hodin interaktivní hernu Krteček letí do vesmíru. Děti se mohou seznámit s Krtečkem, který se v roce 2011 podíval spolu s americkým astronautem Andrewem Feustelem do vesmíru.

„Malí návštěvníci budou pomyslně přeneseni na palubu mezinárodní kosmické stanice a zjistí, s čím vším se musel Krtek na této dobrodružné cestě potýkat,“ uvedla koordinátorka kulturních aktivit Monika Soudková.

Dospělí čtenáři pak mohou zavítat na výstavu publikací z ediční činnosti knihovny či si vybrat čtivo v bazaru vyřazených knih.

Čtenářská amnestie pro opozdilce

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí si pro děti do osmi let připravila dnes od 16 hodin odpoledne se čtením a tvořením Máme rádi zvířata a až do konce listopadu výstavu Fotoklubu Oko Orlice v proměnách času.

Knihovníci v Městské knihovně Chrudim zítra pořádají pravidelnou dílnu pro předškolní děti a rodiče Pacičkování. Po celý týden pak udělují čtenářskou amnestie, kdy prominou sankční poplatky za pozdní vrácení knih.

Městská knihovna ve Svitavách se do Týdne knihoven zapojí přednáškou šumperského cestovatele Radomíra Čížka Na mámině kole napříč Balkánem či besedou s ilustrátorkou dětských knih Vlastou Švejdovou.

„Od září jsme navíc zprovoznili nový koutek pro nejmenší čtenáře, kde si mohou posedět, pohrát a seznámit se s pěknými knihami pro nejmenší,“ řekla ředitelka knihovny Marta Bauerová.

Letošní ročník, který se orientuje především na práci knihovníků s dětmi předškolního věku, by se měl stát úvodem k celorepublikovému projektu Bookstart.



Začíná celostátní Týden knihoven

Orlickoústecko - Začal 21. ročník celostátní akce Týden knihoven. Zajímavé akce připravily i knihovny v největších městech okresu. V České Třebové pozvou malé čtenáře na tvořivé vyrábění nebo dobrodružné putování za knihou, dospělé na besedu o bezpečném nakupování na internetu či autorské čtení. Čtyři z akcí, které pořádá knihovna v Ústí nad Orlicí, jsou besedy, ta úterní s Pavlem Fischerem se týká dalšího směřování Evropy, středeční s historičkou Marií Mackovou úředního šimla a jeho postavení ve společnosti.