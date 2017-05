Turisty potěší podhledna, knajpoviště nebo minitrať

Orlickoústecko, Svitavsko - Vyjma památek v Litomyšli nebo dolnomoravské Stezky v oblacích nemá region turistické megahity typu Prachovské skály nebo Karlštejn. Přesto však může nabídnout řadu turistických zajímavostí pro ty, kteří s hezkým počasím začnou plánovat víkendové výlety.

Neviditelná věž v Letohradu.Foto: Deník/Iva Janoušková

Podhledna

Svinnou u České Třebové proslavila podhledna. Jde o recesistickou stavbu na kopečku u místního hřbitova, která je důkazem, že člověk nemusí stoupat do schodů vzhůru, aby se rozhlédl do krajiny. Tady naopak zamíří pár schodů dolů. Podhlednu vymyslel František Uma. Že bude mít takový ohlas, ani nečekal. „Jsem překvapen, kolik lidí tam chodí. Byl to hec, sázka, že pro dva kamarády postavím rozhlednu, ze které se budou moct podívat, i když se jeden bojí výšek a druhý má nemocná kolena," vzpomíná František Uma. Na turisty tu čeká i vrcholová kniha, autor raritní stavby má v plánu ji aktualizovat.

Neviditelná věž

V areálu Tvrze Orlice v Letohradu zase stojí neviditelná věž, v plechovém opláštění se zrcadlí příroda kolem čtyřhvězdičkového hotelu. Když ji sem majitel Pavel Tacl nechal převézt z Litomyšle, doufal, že bude turisty přitahovat víc, než jaká je skutečnost. „Byl jsem rád, že se nám podařilo se Zdeňkem Fránkem výpůjčku domluvit, protože se mi jeho architektura líbí," podotkl Pavel Tacl. „V objektu jsou rozmístěny velké fotografie, které dokumentují rekonstrukci tvrze. A i když vyhlídka není o tolik výš nad zemí, přesto nabízí poměrně zajímavé a nezvyklé rozhledy do okolí," dodal.

Ukrytá rozhledna

U Březové nad Svitavou se nachází „Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana". Dvacet metrů vysoká vyhlídková věž leží na trase naučné stezky „Údolím řeky Svitavy".

Knajpoviště

Na semanínské naučné stezce ČSOP mohou turisté vyzkoušet knajpoviště, což je sestava vydlabaných klád s protékající vodou určená k otužování podle léčebné metody pátera Kneippa.

Nejkratší trať

Nejkratší železniční trať mají v Sebranicích. Vybudoval ji tu zdejší Spolek archaických nadšenců u kapličky na Kněžství jako připomínku nikdy nepostavené trati. Měří 4,09 metru a zapsána byla do české knihy rekordů a kuriozit.