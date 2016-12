Turisty láká stezka i pevnosti

Orlickoústecko - 180 tisíc! Návštěvnost Stezky v oblacích za první rok provozu předčila očekávání. Zatímco provozovatelé očekávali 100 tisíc lidí, turistická atrakce přilákala skoro dvojnásobek. Orlickoústecko vedle pohodlné rodinné dovolené v resortech nabízí pestrou škálu turistických cílů: rozhledny, muzea, cyklostezky, hrad a zříceniny, adrenalinové atrakce, pevnostní oblast…

Stezka v oblacích v areálu Dolní Morava pod Králickým SněžníkemFoto: DENÍK/Michal Fanta

Desetitisíce lidí každoročně přijíždějí na vojensko-historickou akci Cihelna nebo na hudební festival JamRock.

Prim ale aktuálně hraje právě Stezka v oblacích. Pětapadesát metrů vysoká vyhlídka byla otevřena 5. prosince 2015. Stavba zhruba za 100 milionů korun stojí na skalnatém hřebeni v masivu hory Slamník ve výšce 1116 metrů nad mořem. „Stavěli jsme ji se záměrem stabilizovat cestovní ruch po celý rok," uvedl jednatel společnosti Sněžník Martin Palán.

Pevnostní turistika je v kurzu, dokazují to statistiky návštěvnosti Králické pevnostní oblasti. Čísla rok od roku rostou. Vloni zavítalo do muzeí a na akce KPO zhruba 70 tisíc lidí. „V roce 2016 navštívil Králickou pevnostní oblast rekordní počet návštěvníků! Podpořili tak mimořádný projekt záchrany a zpřístupnění impozantních pozůstatků čs. pevnostního systému z let 1935 – 1938," zveřejnili před pár dny na sociální síti provozovatelé muzeí.

Povedenou sezonu za sebou má i letohradské Muzeum řemesel. Už na konci srpna majitel muzea Pavel Tacl spokojeně konstatoval, že návštěvnost je o čtvrtinu vyšší oproti loňskému roku, teď odhaduje, že se návštěvností blíží pětadvaceti tisícům lidí. „Letošní sezona byla dobrá," shrnuje a dodává, že zhruba v polovině příštího roku mají v muzeu v plánu otevření pokladního centra včetně nových výstavních ploch.

Nejen za historií, ale i za přírodou a zvířaty, to je výlet na rokokový zámek Nové Hrady na Vysokomýtsku. Majitelé Petr a Magda Kučerovi tu letos otevřeli „bílou" zahradu, zájem ale poutá i kolekce růží, muzeum cyklistiky či galerie klobouků. Podle jejich odhadů letos přilákali zhruba deset tisíc návštěvníků. „Rozšiřující se zámecké zahrady získávají stále větší ohlas," uvedla Deníku Magda Kučerová s tím, že nyní se svého otevření dočká velká anglická zahrada. Zámek je oblíbeným místem svateb, a to i cizinců. Letos tu sezdali například pár z Jižní Koreje.

Návštěvnost Litic, jediného zpřístupněného hradu na Orlickoústecku, i letos ovlivnily pokračující stavební práce na havárii zdiva severního paláce. Kvůli opravám byl loni hrad uzavřen, letos byl otevřen půlku sezony a pouze o víkendech.

Další turisty by na Orlickoústecko v příštím roce mohly přilákat novinky. Česká Třebová chce v areálu Peklák postavit adrenalinovou věž. Dobrodružná věž vysoká 16 metrů bude na dvou stranách vybavena lanovými překážkami, další se budou využívat pro adrenalinové skoky a jako lezecká stěna. Schodiště povede do horního patra, které bude sloužit jako vyhlídkové místo i jako netradiční zázemí pro semináře. Asi největšími lákadly budou powerfan, tedy volný pád díky speciálnímu mechanismu, a obří tandemová houpačka.

Na své rozšíření se připravuje i Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě, v jehož prostorách vznikne v obnovené spolupráci s mýtským regionálním muzeem nová Sodomkova expozice.