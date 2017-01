Tříkrálová sbírka v Letohradu vybrala více než 218 tisíc korun

Orlickoústecko /Krátce/ - Sčítání Tříkrálové sbírky pokračuje. Do včerejška byla rozpečetěna zhruba třetina pokladniček z 573, do kterých se na Orlickoústecku koledovalo. Výtěžek už přesáhl 800 tisíc korun. Výsledky z obcí a měst jsou umisťovány do tabulek na webu Tříkrálové sbírky. Například v Letohradu se vybíralo do 38 pokladniček, výtěžek je 218 326 korun.

Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku. Foto: archiv Oblastní charity Ústí nad Orlicí

Autor: Dana Pokorná