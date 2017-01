Tři králové odešli, vystřídá je rozverný masopust

Orlickoústecko Paní Zima se o víkendu ukázala v celé své kráse. Mrazivé počasí, haldy sněhu a sluníčko vylákalo na svahy tisíce lyžařů i snowboardistů. A stále zřejmě lákat bude! Pestrý výběr mají i ti, kterým se nechce do středisek v Dolní Moravě či Červené Vodě. Krásnou lyžovačku slibuje skiareál v Přívratu. „Neváhejte, tolik sněhu nespadlo za poslední tři roky," zní z Přívratu. Na parádní prašan láká i českotřebovský Peklák. „O víkendu tady byla hlava na hlavě, ale bylo to úžasné. Lyžaři byli spokojení, užívali si to," hlásí z týmu pracovníků Lenka Strnadová.