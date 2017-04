Trezor 'promluvil'. Neskrýval nic cenného

Lanškroun /FOTO/ - Sejf bude opraven a vrátí se do Společenského domu.

Prastarý trezor ve Společenském domě vydal své tajemství. Už před lety se od něj ztratil klíč a Lanškrounští mohli jen spekulovat, co uzamčená schránka skrývá.

Žádný poklad to však nebyl. Šlo o porevoluční doklady a dokumenty, například stravenky, související s provozem kulturního domu. I když se nenašlo nic cenného, starosta města Radim Vetchý není nálezem zklamaný. „To důležité, proč jsme chtěli trezor otevřít a proč jsme se tím zabývali, je předpoklad, že by trezor mohl být zakoupen panem Langerem, původním majitelem vily. Je pojítkem mezi historií, ´zlatnickou´ vilou, zlatníkem a současnou rekonstrukcí a obnovou Společenského domu," konstatoval starosta.

Na otevírání byl do Lanškrouna pozván speciální zámečník, odborník na trezorové zámky. Trezor je značky Becher a Hildesheim Wien. Jeho otevírání šlo snadno, zřejmě nebyl uzamčen na všechny zámky. Teď ho čeká restaurování a bude také podroben zkoumání, z jakého období pochází. Šance, že by mohl být továrníka Langera, stále existuje.

Trezor se po restaurování vrátí zpátky do Společenského domu. Starosta předpokládá, že neskončí v některé z kanceláří, ale na veřejně přístupném místě obnoveného kulturního domu. Lanškrounští teď musí dořešit, jak ho dopravit do dílny na opravu. Nebude to jednoduché, sejf váží zhruba čtyři sta padesát kilo. Odborník mu navrátí původní vzhled. „Trezor byl někdy v devadesátých letech necitlivě natřen. Bude také zprovozněn mechanismus zamykání a dostaneme k němu znovu vyrobené ztracené klíče," dodal Radim Vetchý.