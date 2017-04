Trénovali s hokejovou legendou

Třebovice /FOTO/ - Richard Šmehlík přijel z Buffala mezi sportovce do Třebovice.

Když se řekne Richard Šmehlík, mnozí z nás si vzpomenou na zlatou éru Českého hokeje. Richard Šmehlík byl v týmu, který v roce 1998 získal na Olympijských hrách v Naganu zlatou olympijskou medaili. Když k tomu připočteme mnohaleté působení v zámořské NHL a také vítězství ve Stanley Cupu s New Jersey Devils v roce 2003, pak můžeme konstatovat, že se jedná o jednoho z nejúspěšnějších českých hokejistů. Málokdo však již ví, že po ukončení hokejové kariéry, se věnoval bojovým sportům a i v této oblasti dosáhl vrcholných sportovních úspěchů. Jako držitel černého pásu v Brazilském jiu-jitsu a také v Krav Maga, což je nejefektnější sebeobranný systém boje z blízka, se zařadil mezi světově uznávané osobnosti. Richard Šmehlík žije trvale ve Spojených státech amerických ve městě Buffalo a při své krátké návštěvě České republiky navštívil 1. dubna oddíl Brazilského jiu-jitsu v Třebovici.

Úspěšného trenéra DSC GYM Třebovice Lukáše Jandu jsem zastihl v časných ranních hodinách ve velkém sálu třebovického Hostince Čtrnáct při přípravě plochy tatami. Na mé otázky mi řekl: „S Richardem Šmehlíkem jsem již delší dobu v kontaktu na internetu a jsem rád, že přijal naše pozvání. Chceme, aby seminář probíhal v důstojnějším prostředí, proto pokládáme v sále tuto mobilní tartanovou plochu. Před rokem jsem se zmínil, že dosavadní zázemí oddílu DSC GYM je velmi stísněné. Máme 14 dospělých a vychováváme i deset dětí ve věku od 4 do 11 let. Letos se nám konečně podařilo najít vhodné místo v České Třebové, které by splňovalo podmínky pro tento regionálně úspěšný sport, a pokud vše dobře dopadne, ještě tento rok bychom mohli do města přinést nový sport. Na posledním mezinárodním turnaji, který se konal ve Vsetíně, jsme opět převzali cenné kovy. David Sedlák získal zlatou medaili v Masters elite, Tadeáš Smejkal zlatou medaili v juniorech i v seniorech, Jan Kubín stříbro mezi muži a Karolína Hermanová bronz. Začátkem června jedeme do Hamburku podpořit spřátelený oddíl Renzo Grazie Hamburk a týden nato nás čeká mistrovství republiky. Po malé odmlce bychom chtěli prezentovat Brazilské jiu-jitsu na letošním Týdnu sportu. Seminář s Richardem Šmehlíkem je pro nás velmi cenný a věřím, že přítomnost této sportovní osobnosti přiláká i hosty a potencionální zájemce o tento sport."

Richard Šmehlík přijel do Třebovice poprvé a jako jeden z mála držitelů černého pásu se přišel podělit o nabyté mnohaleté zkušenosti z Brazilského jiu-jitsu se sportovci z DSC GYM. Také on mi v krátkém rozhovoru prozradil: „Žiji trvale s manželkou a dcerami ve městě Buffalo, kde jsem mnoho let hrál za celek Buffalo Sabres. Jednou za rok přijíždím za rodiči do Ostravy. Je to město, kde jsem se narodil a kde jsou i mé hokejové začátky. Již v mládí mne přitahovalo judo, ale pro tréninkové vytížení v hokeji jsem na další sport čas neměl. Dá se říci, že tento dětský sen se mi vyplnil až po ukončení hokejové kariéry. V roce 2008 jsem se rozhodl pro Brazilské jiu-jitsu. Po devítiletém náročném tréninku a absolvování nesčetného množství seminářů, které vedli vynikající lektoři, se mi v lednu letošního roku podařilo získat ocenění nejvyšší. Při svých cestách do svého rodiště se snažím přispět radou i českým klubům a letos jsem se dohodl s Lukášem Jandou, že odborný seminář bude právě tady."

Více než hodinový výukový seminář, při kterém Richard Šmehlík vysvětlil a na tatami předvedl osobně vyzkoušené techniky, přinesl všem zúčastněným sportovcům nevšední osobní zážitek. Pevně věřím, že nově získané poznatky dokážou zúročit i na příštím mistrovstí České republiky. V závěru bych chtěl popřát oddílu DSC GYM ještě hodně cenných kovů do oddílové sbírky a Třebovákům, aby se tento atraktivní a velmi úspěšný sport brzy objevil v jejich městě.

Milan Michalski