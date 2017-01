Třebová hostila burzu pivních suvenýrů

Česká Třebová – Kalendář setkání sběratelů pivních suvenýrů na rok 2017 otevřela v sobotu burza v českotřebovském Národním domě. Setkání pořádají během roku sběratelské kluby po celé republice i na Slovensku.

Ze setkání sběratelů pivních suvenýrů v České Třebové.Foto: Deník/Dana Pokorná

Českotřebovští sběratelé organizují burzu dvakrát do roka (další bude první sobotu v srpnu), lednové set-kání okořenili dodávkou pivního speciálu, světlé třináctky z místního pivovaru.

V sobotu mrzlo až praštělo, na cestování nebyly vhodné podmínky, a to se odrazilo i na počtu účastníků. „Kolegové a kolegyně mi říkali, že když odjížděli z domu, bylo venku mínus dvacet až dvaadvacet stupňů. Dnes to sice nebyla nejvyšší účast, ale vzhledem k počasí velmi slušná a jsme spokojení," uvedl za pořadatele Radek Papáček. Do České Třebové dorazili i sběratelé ze vzdálených míst, třeba z Ostravy, Olomouce nebo od Českých Budějovic.

Pivní suvenýry je poměrně široký sběratelský obor, sbírá se toho hodně, co dokládá historii a současnost pivovarnictví. Sběratelé se zaměřují například na pivní etikety, tácky, ale i plechovky, sklenice, cedule nebo zátky a láhve. Těm, kteří začínají a v rozsáhlé sekci sběratelství pivních suvenýrů se teprve orientují, Radek Papáček radí: „Doporučil bych webové stránky pivni.info, tam najdou zájemci o pivní suvenýry to nejzákladnější, co potřebují vědět a také odkazy na další webové stránky."