Transfer zachraňuje tisíce žab a čolků

Přívrat - Migrující obojživelníci často končí pod koly automobilů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Ochránci přírody za pomoci dobrovolníků vyjíždí už třetím týdnem každé ráno za záchranou obojživelníků, jejichž migrační trasa vede přes rušnou silnici v Přívratu. Nebýt ochránců a každoročně instalovaných zábran, mnoho žab a čolků by tuto cestu nemuselo přežít.

„K dnešnímu dni evidujeme necelých pět a půl tisíce zachráněných obojživelníků," informoval Vít Bednář z Českého svazu ochránců přírody a dodal, že několik stovek dalších životů zachránili i místní děti a dobrovolníci a to mimo plánované výjezdy.

Každý den je nutné vyrazit s výbavou do terénu, projít kilometr a půl dlouhé zábrany, vysbírat zachycené obojživelníky a přenést je k rybníku, kde jsou pečlivě spočítáni a zapsáni. Tento přesun, který ochránci provádí již dvanáctým rokem trvá obvykle jeden měsíc. „Odhadujeme, že letos by mohlo být hotovo po Velikonocích," řekl Vít Bednář.

S transferem by do budoucna mohly pomoci trvalé zábrany, které zde plánují vystavět po celém úseku. První, pět set metrů dlouhá etapa by měla být hotová do konce letošního roku.