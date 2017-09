Tesařík se dál učit nebude. Vyhnal ho horký vzduch

Vysoké Mýto - Budova Základní školy Javornického u kostela sv. Vavřince skrývala nechtěné podnájemníky. Byli jimi tesařík a dřevomorka. Spíš než po vzdělání toužili škodit. S tím je ale konec. O prázdninách je zlikvidovala speciální termosanace krovu.

Termosanace krovu budovy ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě.Foto: Deník

Pomohlo počasí

První průzkumy objektu byly provedeny už před třemi lety, podrobný pak v listopadu loňského roku. „Jsou tam tři půdní prostory, dva hlavní velké byly napadeny asi na šestnácti místech,“ uvedl Josef Šplíchal z odboru rozvoje města s tím, že ve třetím prostoru bylo míst zhruba sedm až deset. „Bylo specifikováno, že je tam buď tesařík, nebo nějaká houba,“ dodal.

Samotná termosanace není v Mýtě novinkou. Použili ji už při opravě Choceňské věže, zvané Karasky, a podle starosty Františka Jiraského se osvědčila. Gró metody je horký vzduch. „Z hlediska likvidace je nutné v jádru dřevěného prvku dosáhnout teploty šedesát stupňů a vyšší, a to po dobu jedné hodiny. To znamená, že tepelným agregátem se do podkroví žene vzduch, který má hodnotu zhruba sto stupňů, a vyhřívá to přes šest až osm hodin,“ popsal proces Josef Šplíchal.

Samotnému průběhu navíc nahrálo počasí, při navrtávání sond totiž slunce vyhřálo vnitřek na čtyřicet stupňů. Po dokončení termosanace musely přijít na řadu chemické nástřiky. „Jejich trvanlivost je pět až deset let, po pěti letech budeme přistupovat k jejich aktualizaci,“ konstatoval úředník s tím, že v rámci úprav krovu také vyměnili sedmnáct metrů nejvíce napadeného dřeva.

Restaurovali dveře

V dalších krocích bylo podle Josefa Šplíchala nutné zařídit větrání, na půdě proto upravili okna a zasíťovali otvory.

Investic do školních budov bylo v Mýtě přes prázdniny více, vedle zmíněné termosanace například restaurování vchodových dveří a portálu ZŠ Javornického, výměna oken na domově mládeže či WC pro imobilní žáky v základní škole speciální, jejímž provozovatelem je kraj.

Choceňská věž září do dáli

Je to více než rok, co byla dokončena oprava Choceňské věže. I ta bojovala se škůdci a radnice na ní termosanaci vyzkoušela poprvé. Výjimečnost opravy za více než šest milionů, na kterou městu přispěly státní dotace, spočívala především v unikátní a zároveň náročné obnově krovu a šindelové střechy neobvykle velké barokní báně, která ukrývala 132 let staré vzkazy. Ty byly po důkladném zkoumání do věže vráceny i s otiskem současnosti.