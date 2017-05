'Teroristé zbraně nepotřebují,' říká šéf Cihelny Marek Bartoš

Králíky - Směrnice má mít dopad na nové majitele, ti současní mohou být v klidu. „Je to diskriminace a ukázka 'kvality' návrhu," nebere si servítky ředitel Vojenského muzea a Cihelny v Králíkách.

Tanky, stíhačky, vrtulníky, maskáčové oblečení a zbraně. Takových bylo minulých devatenáct ročníků vzpomínkové akce Cihelna na severním okraji Králík. Prostory naproti Vojenskému muzeu a srubu K-S 14 „U Cihelny" se proměnily v bojiště, kam po tři dny proudily tisíce lidí.

Letošní jubilejní dvacátý ročník nebude jiný… I Cihelna se ale bude muset poprat s novou směrnicí Evropské unie o zbraních.

Ředitel Vojenského muzea v Králíkách a pořadatel Cihelny Marek Bartoš ale zatím zůstává v klidu. „Evropská směrnice nemá dopad pro nás, ale pro naše zákonodárce, kteří musí napsat novelizaci zbrojního zákona. A na nich záleží, jak se k tomu postaví," řekl k aktuální situaci.

Ukázky a muzea by ohrozit neměla

Směrnice totiž ruší současnou podobu kategorie zbraní D, která nepodléhá registraci, a přesouvá ji do kategorie C, kde jejich majitelé musí vlastnit zbrojní průkaz nebo licenci. Do kategorie D až do tohoto zásahu patřily právě zbraně používané při rekonstrukcích historických bitev.

Podle Marka Bartoše ale zatím směrnice tvrdí, že nebude mít dopad na současné majitele zbraní, ale na ty nové. „Což je diskriminace a hned na úvod ukázka 'kvality' návrhu," poukázal ředitel. Významný dopad na historické ukázky a muzea v první fázi ale neočekává.

„Až budoucnost ale ukáže, protože směrnice se může postupně zpřísňovat," doplnil Bartoš.

„Otázka řešení registrace znehodnocených zbraní se ale vymyká všemu, co by si mohl sběratel představit. Už v současné době se čeká na nové předpisy k znehodnocování zbraní v naší zemi, které mají sjednocovat celou Evropu. A již nyní podléhaly nové znehodnocené zbraně registraci – zatím jen na policii. Pokud se ale nové předpisy zavedou pro to, aby tento problém vyřešily, pak mi smysl nového návrhu uniká," dodal.

Proč? Situace se totiž zdá absurdní – nový majitel znehodnocené zbraně, ačkoli střílet nechce, chce mít pouze ve své sbírce „kus železa", bude muset vlastnit zbrojní průkaz. Znamená to absolvovat zkoušky, zkušební střelby a testy. A samozřejmě za to zaplatit, a to částku v řádech tisíců!

„Na konec ovšem to nejdůležitější, čím jsem možná měl začít – dopad na teroristy nebo trestnou činnost to nebude mít žádný," upozornil Marek Bartoš.

Legálně držené zbraně totiž prý většinou na trestnou činnost používané nejsou. „A v současné době se bohužel ukazuje, že teroristé ani zbraně nebo výbušniny nepotřebují. Takže další na řadě jsou řidiči," nastínil ředitel Vojenského muzea v Králíkách.

Mladějov 1915 letos směrnice určitě neohrozí

Mladějov - Bojové vzpomínkové oslavy připomínající památku padlých ve Velké válce, které se v Mladějově konají už od roku 1999, připravovanou evropskou směrnicí letos rozhodně ohroženy nejsou.

Podle hlavního pořadatele Dana Urbánka se do budoucna uvidí, v jaké podobě bude norma schválena a jakým způsobem přejde do českého právního řádu.

„Jednotlivé kluby vojenské historie, které se akce účastní, mají historické zbraně různých kategorií a svoje vlastní režimy používání těchto zbraní. V principu by chystaná směrnice mohla mít za následek, že bychom dopadli jako v Německu, kde pouštějí zvuk střelby z reproduktorů a vojáci tam běhají s dřevěnými atrapami vojenských pušek pro čtyřleté děti," přibližuje možný černý scénář Dan Urbánek. Současně ale věří, že k tomu u nás nakonec nedojde.

Hejtman: Vzroste administrativa

Pardubický kraj - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický si nemyslí, že je vhodné, aby byly deaktivované zbraně zařazeny do stejné kategorie jako například běžné lovecké zbraně, které majitel musí ohlásit policii. „Proto souhlasím s názorem některých českých europoslanců, kteří prosazovali, aby historické zbraně a jejich napodobeniny byly vyjmuty z této směrnice. Zákon vyžaduje po držitelích zbraní kategorie C platný zbrojní průkaz, což většina lidí, kteří mají pouze znehodnocenou repliku, nemá. Jsem ale přesvědčený, že pro nadšence vojenské historie nebude tato změna až takovou překážkou, protože většina z nich zbrojní průkaz zcela jistě vlastní. Podle mých informací se například v rámci akce Cihelna v Králíkách pohybuje počet držitelů zbrojního průkazu kolem 80 až 90 procent. Bude to však znamenat nárůst administrativních povinností, které jsou podle mne zbytečné," řekl hejtman.

Historik: Stávající zákon funguje

Pardubice - Nová evropská legislativa kvůli zbraním je pro Českou republiku zbytečná. Stávající funguje.

Tvrdí to historik Východočeského muzea Pardubice a odborník na zbraně Jan Tetřev. „Od roku 2002 máme zákon, který funguje velmi dobře - je přiměřeně přísný pro držitele zbrojních pasů, ale přitom institucím, jako jsou muzea, umožňuje relativně svobodně dýchat," říká Tetřev.

Situace by se ale mohla změnit nejen v muzeích, ale i u členů klubů vojenské historie. Už jen řada zbraní z druhé světové války například má navrhované „ilegální" zásobníky na více než deset ran. Zbraně nabyté v dobré víře podle staré legislativy a třeba i neschopné skutečné střelby by tak majitele mohly šmahem dostat do konfliktu se zákonem.

Ani za Hitlera…

„Byl bych nerad, aby lidé nosili zbraně do muzea, jen aby je nemuseli sešrotovat či věnovat státu. Toho bych se nerad dožil. Máme řadu dárců, kteří věnují hodnotné věci, ale dělají to dobrovolně," uvádí Jan Tetřev.

„Obrovský problém vidím třeba i u výrobců replik – předovek. Tito řemeslníci by skončili s živností. Přitom jde o zbraň pro sběratele, sportovní střelce nebo nadšence vojenské historie, na kterou se povinnost mít zbrojní průkaz nevztahuje a máme zde řadu vynikajících střelců, kteří s nimi vozí medaile. A to předovky svého času lidem nezabavovali ani za Hitlera," poukazuje Jan Tetřev.

Registrovat každou, byť i střelby neschopnou, zbraň považuje za postupné utahování šroubů. „Přineslo by to neuvěřitelnou administrativní zátěž, dostane to řadu sběratelů do šedé zóny a jediný, kdo se celé této mašinérii bude vysmívat, budou zase jen ti, kteří zbraně od počátku chápou jen jako prostředek k páchání trestné činnosti," uzavírá historik Východočeského muzea.