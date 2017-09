Technické hračky v ulicích Pardubického kraje jsou zatím vzácností

Pardubický kraj - Veřejně dostupné technologie jsou v Pardubickém kraji zatím spíše výjimkou než pravidlem.

Smart lavičky v Pardubickém Svítkově před základní školou jsou asi tím nejlepším kouskem veřejné smart technologie. Lavičky se dobíjí solárním panelem, nabíjí mobilní telefony i bezdrátově a mají wifi síť.Foto: UMO Pardubice 6

Je 21. století, ale pohledem do měst v Pardubickém kraji by se to nemuselo ani poznat. Veřejné wifi hotspoty v krajském městě suplují kavárny a obchodní domy. Různé drobné chytré technologie si zatím našly cestu mezi veřejnost jen v krajském městě.

Jedním z nejčastěji zastoupených vynálezů jsou mobilní aplikace. Ty využívá řada měst většinou pro turisty a návštěvníky.

V Lanškrouně se díky Mobilnímu průvodci. Toho si můžete přes wifi, Bluetooth nebo QR kód stáhnout do svého mobilu a vyrazit. Po stažení a spuštění si pak majitel mobilního telefonu může vybrat podle svých potřeb některou z nabízených kategorií: ubytování, restaurace, sportoviště, přírodní zajímavosti a další. Všechny informace jsou poskytovány ve čtyřech jazykových mutacích. Vedle češtiny je to i angličtina, polština a němčina. U každého objektu je zaznamenána jeho fotografie, stručný popis i poloha na mapě. Součástí aplikace je i průběžně aktualizovaný kalendář akcí – takové městské informační centrum přímo do telefonu.

Správci Geoparku Železné hory pomocí moderních technologií návštěvníkům dokonce rozšiřují realitu. „Prostřednictvím aplikace Czech Geology AR lze s pomocí chytrého telefonu či tabletu sledovat přímo v terénu, jak zde vypadala krajina a život v jednotlivých geologických obdobích vývoje Země,“ uvádí manažer geoparku Jan Doucek. Pardubice zase nabízí přenosného průvodce po naučné stezce ve stopách paravýsadku Silver A.

Například na rozhledně Bára u Chrudimi se nachází QR kód, který po naskenování ve spolupráci s aplikací na obrazovce chytrého telefonu ukáže, jak vypadala tato lokalita před 90 miliony let v období zvaném křída, co zde žilo, rostlo i jaké bylo počasí.

Další rozšířená realita se připravuje na Žulové stezce Horkami, která vede mezi zatopenými lomy v okolí Skutče. Opět pomocí QR kódů a chytrých telefonů se tu turisté budou moci přenést v čase do minulosti, kdy zde aktivně pracovaly stovky kameníků.

Pověstnou Mekkou chytrých vychytávek ale v celém kraji ale jsou Pardubice. Veřejných smart hraček zde najdete hned několik.

V obchodním domě Palác atrium například můžete využít nabíjecí skříňky pro svůj telefon. Uzamykatelné boxy umožňují na čas vložit mobilní telefon a připojit jej na jeden z nabíjecích kabelů uvnitř. Potřebujete-li tedy rychle dobít telefon zatímco vyřizujete nákupy, nepotřebujete s sebou nosit powerbanku.

Zmíněný vynález nepotřebujete ani v některých autobusech městské hromadné dopravy. Autobusy Dopravního podniku města Pardubic totiž mají v madlech USB porty. Na plné nabití telefonu to pochopitelně není, ale jízda trvající dvacet minut ve špičce vám nějaké to procento výdrže jistě přidá. Kabel ovšem musíte mít vlastní. A pozor, platí to jen v typech autobusu Crossway, těch denně jezdí 5 z celkového počtu 125. Výhodou ovšem je, že autobusy také poskytují bezplatnou wifi síť.

Nekorunovaným králem všech vychytávek v Pardubickém kraji ale prohlašujeme bílé lavičky ve Svítkově. Dvě se objevily před základní školu ve Svítkově. Žáci, vyučující, rodiče a nebo jen kolemjdoucí mohou využít wifi připojení, USB pro nabití telefonu a pro modernější telefony je součástí lavičky i bezdrátové nabíjení přístroje. „Je potřeba jít vstříc moderním technologiím a občanům nabídnout zase o něco lepší servis. Zvolili jsme nejfrekventovanější místo v šestém obvodě. Hned druhý den ráno jsme evidovali již několik desítek připojených klientů. Tyto dvě chytré lavičky rozhodně nejsou poslední investicí do moderních technologií v našem obvodě,“ slibuje starosta pardubické "šestky" Petr Králíček.