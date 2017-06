Symbol olympiády má jméno

Letohrad - Bílou klokanici pojmenoval Jiří Mádl Bibi Olympia.

Benefiční koncert na podporu papoušků a klokanů žijících v letohradském zámeckém parku měl ve scénáři slavnostní okamžik. Známý herec Jiří Mádl pokřtil symbol Zimní olympiády dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Tím se stala bílá letohradská klokanice.

„Vymýšlel jsem jména pro různé věci, zvířata nebo firmy. Pro symbol olympiády nikdy," řekl Jiří Mádl. Ten také prozradil, že jméno Bibi mu poradil malý kamarád, který tak říká babičce. Olympijský punc v podobě druhého jména pak přidal sám. Herec, který koncert moderoval, přiznal, že raději sport provozuje, než se na něj dívá. Výjimky se však najdou. „Jsem klasický Čech, takže mám rád hokej a fotbal. Miluji házenou," dodal Jiří Mádl.

Se jménem je spokojený předseda Klubu chovatelů exotického ptactva v Letohradu Zdeněk Tomka. „Je to super a ke klokanici to patří. Bude důstojně reprezentovat. Jirka se trefil," poznamenal chovatel, který se kromě papoušků stará i o klokany. Na koncertu prozradil, zda se v Letohradu objeví další přírůstek. „Pro klokanice sháníme partnera, do dvou měsíců bychom ho mohli sehnat, a tak příští rok touto dobou třeba budou ´miminka," naznačil Zdeněk Tomka.

V Letohradu jsou papoušci a klokani velkou atrakcí. A možná nezůstane jen u nich.

V oranžerii budou papoušci nadosah

„Máme projektovou dokumentaci a stavební povolení na přestavbu oranžerie. Chtěli bychom v ní mít palmy a motýly. V druhé části by měli létat papoušci. Bude to jedno z prvních zařízení, kde se budou moci lidé pohybovat mezi těmito ptáky," prozradil plány na oživení nepotřebné budovy v parku předseda chovatelů.

Starat se o exotické ptáky a vačnatce je náročné, proto místní chovatelé uspořádali už druhý benefiční koncert. Tentokrát si mohli diváci na zámecké terase poslechnout skvělou revivalovou kapelu Queenii, zazněly hity Fredie Mercuryho. Autentické atmosféře koncertů britské legendy nescházelo téměř nic. V Letohradu se také představil frontman kapely Votchi, zpěvák a skladatel Petr Kutheil, který koncert okořenil o skladby známých kapel Metallica nebo Nirvana. A podařilo se mu to znamenitě.

